Использование маленьких тарелок и еще 7 советов по снижению веса из Сети, которые действительно работают

Уменьшить размер порции – действенный совет. Еще один факт из Интернета – женщинам похудеть труднее. Это связано с тем, что женский мозг связан с жиром. Это доказали эксперименты на самках мышей с ожирением, которых пытались заставить похудеть, стимулируя гормоны, регулирующие аппетит, поощряя их быть более активными, но опыт провалился. «Проводка, которая регулирует расход энергии, у мужчин и женщин разная», – подытожил профессор Хейслер. Именно потому женщины чаще страдают от ожирения – это биология. Хотите похудеть, ешьте меньше.

БАДы могут помочь похудеть, если они правильно подобраны. Многие добавки для похудения, в частности, чаи и кофе, блокаторы углеводов и жира – работают, но многие из них дают лишь краткосрочный эффект, так как являются обычным слабительным. Но есть такие добавки, которые могут контролировать уровень аппетита и тем самым облегчить процесс похудения. Белок помогает похудеть – совет, который тоже работает. Дело в том, что протеин удерживает от появления чувства голода дольше, чем углеводы, а это значит, что вы будете сыты гораздо дольше. Согласно исследованию, диета, рацион которой на 30% состоит из белка, 30% жира и 40% углеводов наиболее эффективна в снижении и удержании веса. Однако диеты Аткинса и Дюкана – это не тот вариант, который вам подойдет, потому что они несбалансированы и могут негативно сказаться на здоровье кишечника и почек.

Использование маленьких тарелок для еды также способствует похудению. Это доказало масштабное исследование, в котором люди, евшие из маленьких тарелок, в среднем снижали свою общую суточную калорийность на 527 ккал.

Фото: vostock-photo

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