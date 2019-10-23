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Использование маленьких тарелок и еще 7 советов по снижению веса из Сети, которые действительно работают

В Интернете полным-полно разнообразных советов, как похудеть и быстро, но отделить факты от вымысла порой бывает крайне сложно. Потому специалисты на основании многолетних исследований выделили 8 советов по похудению из Сети, которые действительно работают.

Холодные температуры действительно могут запустить и ускорить потерю веса, так как низкие температуры ведут к термогенезу – процессу, который сжигает бурый жир в организме, чтобы помочь ему согреться. Причем бурый жир – это метаболически активный жир, который сжигает калории, в отличие от белого жира, сжигание которого приводит к болезням.

Фрукты делают вас стройнее – наконец ученые пришли к единому мнению по этому поводу. В ходе последнего исследования, проведенного учеными Гарвардского университета, было обнаружено, что чем больше фруктов употребляли люди в возрасте от 27 до 65 лет, тем стройнее они были. Наблюдение за ними длилось целых 25 лет. Наибольшее влияние на стройность оказывают черника, клубника, яблоки, груши, апельсины и виноград.

Больше не значит лучше, когда дело касается физических нагрузок – еще один совет, который подтвержден доводами ученых. Если вы думаете, что бегать три часа подряд полезнее, чем полчаса, вы ошибаетесь. Согласно выводам специалистов, умеренная 30-минутная активность не менее полезна, чем тренировки до седьмого пота. Индекс массы тела – показатель содержания жира в организме, основанный на формуле «вес, поделенный на рост в квадрате», – это грубый показатель, который не отражает действительности, потому в расчет его брать не стоит. Это чистая правда. Так как ИМТ не учитывает людей с высокой массовой долей мышц в теле. А ведь, несмотря на то, что вес мышц и жира одинаков, первые более компактны и занимают меньше места, потому у людей с большим количеством мышц бывает высокий индекс массы тела. Потому гораздо более корректно ориентироваться на «Анализ биоэлектрического импеданса», который измеряет состав тела, посылая электрический сигнал через тело и выводя полученные данные на монитор. Он показывает процент содержащегося в организме жира.

Уменьшить размер порции – действенный совет. Еще один факт из Интернета – женщинам похудеть труднее. Это связано с тем, что женский мозг связан с жиром. Это доказали эксперименты на самках мышей с ожирением, которых пытались заставить похудеть, стимулируя гормоны, регулирующие аппетит, поощряя их быть более активными, но опыт провалился. «Проводка, которая регулирует расход энергии, у мужчин и женщин разная», – подытожил профессор Хейслер. Именно потому женщины чаще страдают от ожирения – это биология. Хотите похудеть, ешьте меньше.

БАДы могут помочь похудеть, если они правильно подобраны. Многие добавки для похудения, в частности, чаи и кофе, блокаторы углеводов и жира – работают, но многие из них дают лишь краткосрочный эффект, так как являются обычным слабительным. Но есть такие добавки, которые могут контролировать уровень аппетита и тем самым облегчить процесс похудения. Белок помогает похудеть – совет, который тоже работает. Дело в том, что протеин удерживает от появления чувства голода дольше, чем углеводы, а это значит, что вы будете сыты гораздо дольше. Согласно исследованию, диета, рацион которой на 30% состоит из белка, 30% жира и 40% углеводов наиболее эффективна в снижении и удержании веса. Однако диеты Аткинса и Дюкана – это не тот вариант, который вам подойдет, потому что они несбалансированы и могут негативно сказаться на здоровье кишечника и почек.

Использование маленьких тарелок для еды также способствует похудению. Это доказало масштабное исследование, в котором люди, евшие из маленьких тарелок, в среднем снижали свою общую суточную калорийность на 527 ккал.

Фото: vostock-photo

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