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«Использовала несколько вариантов»: покинутая королем Оксана Воеводина рассказала, как теряла вес после родов

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Оксана Воеводина

Фото: Instagram Оксаны Воеводиной

Модель Оксана Воеводина дала совет молодым мамам, желающим похудеть.

На днях бывшая супруга и мать наследника короля Малайзии Мухаммада V, 26-летняя модель Оксана Воеводина, похвасталась стройным телом. Чтобы ответить на вопросы о том, как ей удалось быстро сбросить вес после беременности и родов, молодая мама опубликовала пост в Instagram. Выяснилось, чтобы для того, чтобы потерять вес, Оксана использовала несколько способов одновременно — подсчет калорий, питание по группе крови, дробное питание.

«Консультант по питанию составил мне необходимую норму калорий исходя из количества лишнего веса. Этот способ очень эффективен, но не очень полезен для здоровья. Моя норма составила 1380 ккал в день, но под конец дня я была настолько голодна, что приходилось есть огурцы, чтобы не выходить за пределы нормы. Плюс, подсчет калорийности занимает много времени, которого у меня нет», — поделилась она.

Совмещение разных подходов позволило молодой маме избавиться от 15 килограммов лишнего веса: «У меня 3 положительная группа и такие продукты, как гречка, кукуруза и помидоры мне не подходят, так как мой организм не способен их правильно усвоить. Утром я ем только углеводы, поздний завтрак только белки. В обед я ем салат и суп. А на ужин индейка либо рыба на пару, иногда могу позволить себе стейк».

Вес также уходил из-за стресса — именно на него молодая мама указывала ранее, рассказывая о том, что всего за полгода она потеряла 28 килограммов.

Фото и видео: instagram

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