«Использовала несколько вариантов»: покинутая королем Оксана Воеводина рассказала, как теряла вес после родов

На днях бывшая супруга и мать наследника короля Малайзии Мухаммада V, 26-летняя модель Оксана Воеводина, похвасталась стройным телом. Чтобы ответить на вопросы о том, как ей удалось быстро сбросить вес после беременности и родов, молодая мама опубликовала пост в Instagram. Выяснилось, чтобы для того, чтобы потерять вес, Оксана использовала несколько способов одновременно — подсчет калорий, питание по группе крови, дробное питание.

«Консультант по питанию составил мне необходимую норму калорий исходя из количества лишнего веса. Этот способ очень эффективен, но не очень полезен для здоровья. Моя норма составила 1380 ккал в день, но под конец дня я была настолько голодна, что приходилось есть огурцы, чтобы не выходить за пределы нормы. Плюс, подсчет калорийности занимает много времени, которого у меня нет», — поделилась она.