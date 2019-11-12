Фитнес-тренер назвала 4 простых правила, следуя которым, можно стать стройнее всего за неделю
В своем микроблоге в социальной сети Instagram фитнес-блогер написала, что первое, о чем нужно подумать всем, кто хочет быстро снизить процент жира в организме, это питание – оно должно быть выверенным до грамма. «Это самое важное правило из всех, – поясняет Рэйчел. – Необходимо есть правильную пищу в правильных количествах. И тогда результаты не заставят себя ждать». Это означает подсчет дневной калорийности и исключение любой ультраобработанной еды.
Чтобы вычислить свою суточную норму калорийности, тренер рекомендует использовать формулу: 447, 593 + (9,247 х вес тела в кг) + (3,098 х рост в см) – (4,33 х возраст в годах) – это ваш уровень метаболизма. Полученную цифру нужно умножить на: 1,2 – при малоподвижном образе жизни; на 1,375 – при легкой активности; на 1,55 – при умеренной активности; на 1,725 – при активном и на 1,9 – при очень активном образе жизни. Чтобы начать терять жир, вам необходимо создать дефицит калорийности: для этого из итоговой цифры вычтите от 200 до 500 ккал.
Второе правило – тренироваться надо с умом. Нагрузки должны быть сильными, но не бездумными. «Легкие упражнения 3-4 раза в неделю попросту не помогут, - сказала Рэйчел, – для быстрого сжигания жира необходимо 2-3 кардиосеанса высокой интенсивности и три дня силовых тренировок плюс один день на восстановление».
Третье важный ключ к быстрой потере веса и сжиганию жира – это знание своего типа телосложения. В зависимости от того, кто вы – эктоморф, эндоморф или мезоморф – вы будете по-разному худеть, а значит, вам надо по-разному тренироваться. Люди с эктоморфным типом телосложения, как правило, высокие и стройные, у них не очень много мышц, потому им трудно набрать вес и мышечную массу. Эндоморфы более крупные от природы, приземистые, их тела с трудом расстаются с жиром, а мезоморфы – это нечто среднее между первым и вторым типом. И последнее правило для тех, кто хочет быстро похудеть, – ходить на 1,5 км больше, чем обычно. В течение недели вам надо не только отказаться от всей обработанной пищи, исключить алкоголь и пить минимум 2-3 литра воды в день. Вам еще необходимо высыпаться (не менее 8 часов в день) и снимать стресс, с последним прекрасно справятся прогулки на свежем воздухе. Результаты вы увидите уже через неделю.
Однако для более долгосрочных результатов Рэйчел советует сделать все эти 4 правила привычкой, а также придерживаться умеренности во всем.
Фото: Instagram
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