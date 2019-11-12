Фитнес-тренер назвала 4 простых правила, следуя которым, можно стать стройнее всего за неделю

Третье важный ключ к быстрой потере веса и сжиганию жира – это знание своего типа телосложения. В зависимости от того, кто вы – эктоморф, эндоморф или мезоморф – вы будете по-разному худеть, а значит, вам надо по-разному тренироваться. Люди с эктоморфным типом телосложения, как правило, высокие и стройные, у них не очень много мышц, потому им трудно набрать вес и мышечную массу. Эндоморфы более крупные от природы, приземистые, их тела с трудом расстаются с жиром, а мезоморфы – это нечто среднее между первым и вторым типом. И последнее правило для тех, кто хочет быстро похудеть, – ходить на 1,5 км больше, чем обычно. В течение недели вам надо не только отказаться от всей обработанной пищи, исключить алкоголь и пить минимум 2-3 литра воды в день. Вам еще необходимо высыпаться (не менее 8 часов в день) и снимать стресс, с последним прекрасно справятся прогулки на свежем воздухе. Результаты вы увидите уже через неделю.

Однако для более долгосрочных результатов Рэйчел советует сделать все эти 4 правила привычкой, а также придерживаться умеренности во всем.

Фото: Instagram

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