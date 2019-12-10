Есть перед походом в гости и еще 5 правил, соблюдение которых поможет не поправиться за праздники

Диетолог и нутрицитолог Стэф Уирн заявила британскому онлайн-порталу Daily Mail, что еда – «фантастически простой способ объединиться с другими людьми» и показать им свою любовь, однако чревоугодие идет рука об руку с лишними килограммами, потому стоит придерживаться 6 простых хитростей, если вам хочется остаться в форме в такое тяжелое для силы воли и красивой фигуры время и при этом не отказываться полностью от пирогов и шампанского.

Подсказка номер один от диетолога – придерживаться принципа порционности. «Каждый раз, когда вы садитесь есть, попробуйте положить на ¼ тарелки белок, на ¼ – сложные углеводы, на половину тарелки – овощи и 1-2 столовые ложки полезных жиров. В обширном новогоднем домашнем меню наверняка найдется все это», – поясняет Стэф. А при походах в ресторан она рекомендует заказывать дополнительные овощи или салат, тогда вам не захочется взять сладкие закуски или дополнительные углеводы.

Вторая хитрость – сохранять активный образ жизни. Даже если в праздники ваша спортивная рутина сбивается, все равно можно оставаться активным. «Вместо того, чтобы встретиться за бокалом вина дома или в баре, идите вместе на прогулку», ¬– заявляет она. Также в свои новогодние праздничные дни вы легко можете включить упражнения – ходите вместе в бассейн, на прогулку или играйте в подвижные игры на свежем воздухе – это непременно избавит вас от лишних килограммов.