Есть перед походом в гости и еще 5 правил, соблюдение которых поможет не поправиться за праздники
Диетолог и нутрицитолог Стэф Уирн заявила британскому онлайн-порталу Daily Mail, что еда – «фантастически простой способ объединиться с другими людьми» и показать им свою любовь, однако чревоугодие идет рука об руку с лишними килограммами, потому стоит придерживаться 6 простых хитростей, если вам хочется остаться в форме в такое тяжелое для силы воли и красивой фигуры время и при этом не отказываться полностью от пирогов и шампанского.
Подсказка номер один от диетолога – придерживаться принципа порционности. «Каждый раз, когда вы садитесь есть, попробуйте положить на ¼ тарелки белок, на ¼ – сложные углеводы, на половину тарелки – овощи и 1-2 столовые ложки полезных жиров. В обширном новогоднем домашнем меню наверняка найдется все это», – поясняет Стэф. А при походах в ресторан она рекомендует заказывать дополнительные овощи или салат, тогда вам не захочется взять сладкие закуски или дополнительные углеводы.
Вторая хитрость – сохранять активный образ жизни. Даже если в праздники ваша спортивная рутина сбивается, все равно можно оставаться активным. «Вместо того, чтобы встретиться за бокалом вина дома или в баре, идите вместе на прогулку», ¬– заявляет она. Также в свои новогодние праздничные дни вы легко можете включить упражнения – ходите вместе в бассейн, на прогулку или играйте в подвижные игры на свежем воздухе – это непременно избавит вас от лишних килограммов.
Третий совет – готовьте еду дома. Это звучит сложно и скучно, но поможет вашей фигуре остаться стройной: «Забейте свою морозилку здоровыми заготовками, которые очень легко и быстро можно приготовить. Замороженные овощи, бульоны и закуски – ваши лучшие друзья». Еще одна рекомендация Стэф – держать под рукой полезные перекусы. Берите с собой полезные снеки или горсть орехов, они не займут много места в сумке, но вам не придется покупать что-то вредное на бегу.
Также диетолог рекомендует обязательно есть перед походом в гости, ведь вы никогда не знаете, что войдет в праздничное меню, а если вы будете сыты, у вас не будет соблазна съесть что-то жирное или жареное, и вы просто сможете вежливо отказаться от вредных блюд.
И последний, но очень важный совет от диетолога – следите за количеством выпитого алкоголя, так как алкогольные калории – пустые и самые коварные. «Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить правильный уровень гидратации – это не пить совсем или пить между приемами алкоголя воду, обычную, минеральную или газированную. Кроме того, установите для себя лимит крепких напитков на все праздники и придерживайтесь его, это поможет вам избежать обезвоживания и не поправиться», – резюмирует Стэф Уирн.
Фото: vostock-photo
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