Есть медленно и еще 5 правил, соблюдение которых поможет быстро привести себя в форму

Второе, на что стоит обратить внимание – это ваш рацион, в частности, на то, что вы едите на ужин. Диетолог советует в этот прием пищи съедать большую порцию овощного салата или просто овощей. Третье правило – сократите количество ультрапереработанной пищи до двух раз в неделю. Многие врачи уверены, что полуфабрикаты – это враг для устойчивой потери веса, и Уорд не исключение, при этом она понимает, что все мы живые люди и спокойно можем съесть нечто подобное во время встречи с друзьями или если едим не дома. Потому она советует просто контролировать количество и употреблять подобную еду не чаще двух раз в неделю. Четвертое правило – есть медленно и осознанно. Точно так же, как вы не должны есть, когда вам скучно или грустно, не стоит перехватывать на бегу. «Постарайтесь осознанно потреблять пищу, обращая внимание на то, что вы едите», ¬– заметила диетолог. Не ешьте перед телевизором или смотря в экран компьютера или смартфона. Пятый шаг к стройности – движение. Диета – это 70% успеха, но физические нагрузки тоже необходимы. Уорд объяснила, что необязательно тренироваться ежедневно, но 30-минутная прогулка просто необходима. Помните о 10 тысячах шагов – это вполне достижимая цель. И последнее простое правило – пейте воду, в том числе и во время еды – это поможет вам избежать переедания и сохранить водный баланс, благодаря которому вы не будете принимать жажду за голод.

Фото: Instagram

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