Экзотические фрукты и еще 4 группы популярных продуктов, из-за которых вы никогда не похудеете
Как сообщил врач-эндокринолог Антон Поляков онлайн-изданию Ura.ru, всем, кто хочет похудеть, стоит в первую очередь отказаться от большинства фруктов, так как они повышают нагрузку на печень, из-за чего она хуже расщепляет жиры. Кроме того, злоупотребление ими может привести к инсулинорезистентности. «Проблемными являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), а вот зеленое яблоко или груша — уже другое дело. Но чтобы не потолстеть, лучше употреблять не более 200 грамм ягод и фруктов в день», – пояснил он.
Вторая категория продуктов, употребление которых не способствует снижению веса, – большинство молочных продуктов, так как у многих людей просто непереносимость казеина – белка, содержащегося в них. Из-за этого возникает аллергия на них, начинаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, вследствие чего происходит набор лишних килограммов. В первую очередь лучше всего исключить сыр – он не только сам по себе жирный, но богат гистамином.
Напомнил Поляков и о том, что на время похудения лучше отказаться от продуктов, содержащих глютен, так как пшеница, рожь и ячмень, богатые ими, негативно сказываются на состоянии слизистой кишечника, а блюда, содержащие дрожжи (в первую очередь хлебобулочные изделия) вызывают процесс брожения в ЖКТ. Под запретом у всех худеющих также должны быть овощи семейства пасленовых – в первую очередь баклажанов и стручкового перца, так как они могут стать причиной возникновения воспалительных процессов. Картофель можно есть раз в неделю и лучше в холодном виде, количество томатов также лучше уменьшить.
И последняя группа, которую, по мнению, диетологов, стоит ограничить – продукты, богатые Омега-6. Избыток этой кислоты вызывает воспалительные процессы в организме, а также к накоплению жировых клеток в области живота. От подсолнечного, рапсового и кукурузного масел лучше отказаться в пользу оливкового, кокосового, красное мясо заменить птицей, рыбой и морепродуктами.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!