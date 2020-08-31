Экзотические фрукты и еще 4 группы популярных продуктов, из-за которых вы никогда не похудеете

Как сообщил врач-эндокринолог Антон Поляков онлайн-изданию Ura.ru, всем, кто хочет похудеть, стоит в первую очередь отказаться от большинства фруктов, так как они повышают нагрузку на печень, из-за чего она хуже расщепляет жиры. Кроме того, злоупотребление ими может привести к инсулинорезистентности. «Проблемными являются экзотические фрукты (манго, киви, бананы), фрукты с высоким гликемическим индексом (виноград, персики), а вот зеленое яблоко или груша — уже другое дело. Но чтобы не потолстеть, лучше употреблять не более 200 грамм ягод и фруктов в день», – пояснил он.

Вторая категория продуктов, употребление которых не способствует снижению веса, – большинство молочных продуктов, так как у многих людей просто непереносимость казеина – белка, содержащегося в них. Из-за этого возникает аллергия на них, начинаются нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, вследствие чего происходит набор лишних килограммов. В первую очередь лучше всего исключить сыр – он не только сам по себе жирный, но богат гистамином.