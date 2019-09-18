Названа диета, которая поможет остановить старение

Профессор Вальтер Лонго заявляет, что от того, что вы едите во многом зависит, как вы выглядите и как себя чувствуете, хорошо ли спите ночью, как работает ваш мозг, будете ли вы худыми или наберете вес. Его исследования показали, что периодическое краткосрочное голодание может замедлить скорость старения, улучшить здоровье и снизить риск возникновения заболеваний.
Однако он заявляет, что голодание в чистом виде, на одной воде, слишком жесткое, потому может вызвать побочные эффекты, потому он разработал специальную диету долголетия, которая «имитирует пост». В ней мало белка и сахара, но много полезных жиров, обеспечивающих достаточную суточную калорийность и потребность в витаминах и минералах. Этот план рассчитан на 5 дней, в нем три приема пищи общей калорийность 1200 ккал, 800 из них – сложные углеводы, в основном овощи, и 400 – полезные жиры (орехи, масла и семена).
У диеты есть восемь основных принципов: первый – есть в основном вегетарианскую пищу плюс немного богатой витаминами группы В и Омега-3 кислотами рыбы максимум 2 или 3 раза в неделю. Второй – поддерживать потребление белка на относительно низком уровне, получая его в основном из растительных источников. Третий – увеличить количество полезных жиров и сложных углеводов, уменьшить вредные жиры и сахар. Четвертый – всегда быть сытым. Пятый – есть простые продукты, которыми лакомились еще ваши дедушки и бабушки. Шестой – если хотите похудеть, есть надо два раза в день (завтрак и ужин). Седьмой – соблюдать принцип 12-часового окна и ешьте, например, с 8 утра до 8 вечера, а потом делайте перерыв. Восьмой – придерживаться 5-дневной диеты, имитирующей голодание.
Главные продукты диеты – овощи и продукты, богатые полезными жирами. Общая дневная калорийность – от 800 до 1100 ккал. Длительность – 5 дней. Практиковать ее надо 2-3 раза в год. После диеты необходим 24-выход, во врем которого можно есть орехи, крупы, овощи, фрукты, рис, а рыба и мясо пока сведены к минимуму.
По словам профессора Лонго, этот метод заставляет тело думать, что оно находится в состоянии полного голодания, что может предотвратить, отсрочить, вылечить и даже обратить впять многие заболевания, среди которых – рак, диабет, болезни сердца и даже замедление старения.
Идеальные продукты для диеты: апельсины, клубника, киви, брокколи, шпинат, горох, белый рис, салат, миндаль, фисташки, капуста, сладкий картофель, морковь, красный перец, соевое молоко, семена чиа, грецкие орехи и другие.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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