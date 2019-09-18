Названа диета, которая поможет остановить старение

У диеты есть восемь основных принципов: первый – есть в основном вегетарианскую пищу плюс немного богатой витаминами группы В и Омега-3 кислотами рыбы максимум 2 или 3 раза в неделю. Второй – поддерживать потребление белка на относительно низком уровне, получая его в основном из растительных источников. Третий – увеличить количество полезных жиров и сложных углеводов, уменьшить вредные жиры и сахар. Четвертый – всегда быть сытым. Пятый – есть простые продукты, которыми лакомились еще ваши дедушки и бабушки. Шестой – если хотите похудеть, есть надо два раза в день (завтрак и ужин). Седьмой – соблюдать принцип 12-часового окна и ешьте, например, с 8 утра до 8 вечера, а потом делайте перерыв. Восьмой – придерживаться 5-дневной диеты, имитирующей голодание.

Главные продукты диеты – овощи и продукты, богатые полезными жирами. Общая дневная калорийность – от 800 до 1100 ккал. Длительность – 5 дней. Практиковать ее надо 2-3 раза в год. После диеты необходим 24-выход, во врем которого можно есть орехи, крупы, овощи, фрукты, рис, а рыба и мясо пока сведены к минимуму.

По словам профессора Лонго, этот метод заставляет тело думать, что оно находится в состоянии полного голодания, что может предотвратить, отсрочить, вылечить и даже обратить впять многие заболевания, среди которых – рак, диабет, болезни сердца и даже замедление старения.

Идеальные продукты для диеты: апельсины, клубника, киви, брокколи, шпинат, горох, белый рис, салат, миндаль, фисташки, капуста, сладкий картофель, морковь, красный перец, соевое молоко, семена чиа, грецкие орехи и другие.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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