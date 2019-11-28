Эксперт по питанию заявил, что лучше перекусывать чипсами и газировкой, чем «здоровыми» снеками

При этом эксперт признает, что в том же смузи и в других здоровых альтернативах привычным продуктам больше питательных и полезных веществ, клетчатки и меньше жира, но утверждает, что «добавленные калории делают бессмысленной замену соком любимого шипучего напитка, если ваша основная цель – потеря веса». По его словам, такие, казалось бы, полезные перекусы могут даже мешать некоторым людям сжигать жир и худеть. Кроме того, Томлинсон сказал, что люди дезинформированы, потому пребывают в заблуждении, что природные сахара лучше рафинированных, но сахар – это сахар и, «хотя невинный смузи обеспечит функциональную поддержку организму благодаря содержащимся в нем микроэлементам, это единственное его отличие от газировки и похудеть при помощи замены сладкого шипучего напитка на него вы не сможете».

Солидарна с Томлинсоном и известная диетолог Кейт Левеллин-Уолтерс, которая также предупредила о том, что всем худеющим нужно быть осторожными при подсчете калорий и убедиться, что выбранная диета подразумевает потребление достаточного количества полезных веществ. По ее словам, растет число исследований, показывающих, что микробиом худеющего человека имеет низкое число бактерий, а это, в свою очередь, заставляет их испытывать более сильный голод и есть больше сладких и переработанных продуктов. Потому лучше перекусить яблоком или горстью орехов, чем фастфудом или так называемыми здоровыми снеками.

Фото: vostock-photo

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