Эксперт по питанию заявил, что лучше перекусывать чипсами и газировкой, чем «здоровыми» снеками
Грэм Томлинсон объяснил британскому онлайн-порталу Daily Mail, что, чтобы снизить вес, необходимо соблюдать всего одно правило – оставаться в дефиците калорий, то есть потреблять меньше, чем сжигаете. Именно потому так важно отслеживать калорийность съеденного.
Он постарался пролить свет на то, какое количество скрытых калорий содержится в популярных диетических продуктах для перекуса. К примеру, замена газированных напитков на фруктовые соки может добавить к вашему рациону 90 ккал, а в «низкокалорийном» печенье 222 ккал, а в сладком молоке на 15 ккал меньше, чем в его более здоровом оригинале.
При этом эксперт признает, что в том же смузи и в других здоровых альтернативах привычным продуктам больше питательных и полезных веществ, клетчатки и меньше жира, но утверждает, что «добавленные калории делают бессмысленной замену соком любимого шипучего напитка, если ваша основная цель – потеря веса». По его словам, такие, казалось бы, полезные перекусы могут даже мешать некоторым людям сжигать жир и худеть. Кроме того, Томлинсон сказал, что люди дезинформированы, потому пребывают в заблуждении, что природные сахара лучше рафинированных, но сахар – это сахар и, «хотя невинный смузи обеспечит функциональную поддержку организму благодаря содержащимся в нем микроэлементам, это единственное его отличие от газировки и похудеть при помощи замены сладкого шипучего напитка на него вы не сможете».
Солидарна с Томлинсоном и известная диетолог Кейт Левеллин-Уолтерс, которая также предупредила о том, что всем худеющим нужно быть осторожными при подсчете калорий и убедиться, что выбранная диета подразумевает потребление достаточного количества полезных веществ. По ее словам, растет число исследований, показывающих, что микробиом худеющего человека имеет низкое число бактерий, а это, в свою очередь, заставляет их испытывать более сильный голод и есть больше сладких и переработанных продуктов. Потому лучше перекусить яблоком или горстью орехов, чем фастфудом или так называемыми здоровыми снеками.
Фото: vostock-photo
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