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Эксперт по питанию заявил, что лучше перекусывать чипсами и газировкой, чем «здоровыми» снеками

Эксперт по питанию и по совместительству блогер, специализирующийся на приготовлении полезной еды, Грэм Томплинсон объяснил, что похудеть, перекусывая так называемыми «здоровыми» снеками, невозможно, так как они содержат больше калорий, чем чипсы, бургер или газировка.

Грэм Томлинсон объяснил британскому онлайн-порталу Daily Mail, что, чтобы снизить вес, необходимо соблюдать всего одно правило – оставаться в дефиците калорий, то есть потреблять меньше, чем сжигаете. Именно потому так важно отслеживать калорийность съеденного.

Он постарался пролить свет на то, какое количество скрытых калорий содержится в популярных диетических продуктах для перекуса. К примеру, замена газированных напитков на фруктовые соки может добавить к вашему рациону 90 ккал, а в «низкокалорийном» печенье 222 ккал, а в сладком молоке на 15 ккал меньше, чем в его более здоровом оригинале.

При этом эксперт признает, что в том же смузи и в других здоровых альтернативах привычным продуктам больше питательных и полезных веществ, клетчатки и меньше жира, но утверждает, что «добавленные калории делают бессмысленной замену соком любимого шипучего напитка, если ваша основная цель – потеря веса». По его словам, такие, казалось бы, полезные перекусы могут даже мешать некоторым людям сжигать жир и худеть. Кроме того, Томлинсон сказал, что люди дезинформированы, потому пребывают в заблуждении, что природные сахара лучше рафинированных, но сахар – это сахар и, «хотя невинный смузи обеспечит функциональную поддержку организму благодаря содержащимся в нем микроэлементам, это единственное его отличие от газировки и похудеть при помощи замены сладкого шипучего напитка на него вы не сможете».

Солидарна с Томлинсоном и известная диетолог Кейт Левеллин-Уолтерс, которая также предупредила о том, что всем худеющим нужно быть осторожными при подсчете калорий и убедиться, что выбранная диета подразумевает потребление достаточного количества полезных веществ. По ее словам, растет число исследований, показывающих, что микробиом худеющего человека имеет низкое число бактерий, а это, в свою очередь, заставляет их испытывать более сильный голод и есть больше сладких и переработанных продуктов. Потому лучше перекусить яблоком или горстью орехов, чем фастфудом или так называемыми здоровыми снеками.

Фото: vostock-photo

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