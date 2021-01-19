Благодаря диете вылечившаяся от рака женщина забеременела и родила ребенка
Как сообщает онлайн-издание Mirror, женщине диагностировали рак молочной железы 2 года назад. И заболевание стало для нее настоящим испытанием, ведь они с мужем так мечтали о втором ребенке. По словам Джеммы, у нее не было никаких признаков онкологии, болезнь была выявлена в ходе планового обследования. В результате ей пришлось перенести лучевую терапию и двойную мастэктомию. Позднее британка прошла расширенное исследование показало, что у нее есть мутация гена BRCA1, которая подвергает женщин большему риску рака груди и яичников.
Врачи предупредили, что ее яичники «совершенно мертвые», и она даже подумывала об их удалении. «Мне сделали УЗИ и сказали, что мои яичники в буквальном смысле не функционируют», — объяснила она. Однако Джемма не захотела сдаваться сразу. Она решила попробовать вернуть к жизни свою репродуктивную систему. Для этого британка провела ряд исследований, во время которых выяснила, что ей может помочь растительная диета. Таким образом она стала веганкой. Спустя 4 месяца после изменения рациона питания Джемма встретилась со своим гинекологом, и он был поражен: ее яичники выглядели так, будто принадлежали другому человеку. А в конце 2019 года женщина забеременела и выносила долгожданного мальчика, который появился на свет в августе 2020-го. После родов молодая мать все же удалила яичники, чтобы избежать рецидива рака.
Фото: Instagram gemma_isaacs
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