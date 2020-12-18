Диетолог рассказала россиянам, почему не стоит есть гречку в вечернее время

Также врач отметила, что зачастую уменьшает полезные качества данной крупы некорректное сочетание ее с другими продуктами. По ее словам, не стоит смешивать гречку с кефиром, чем часто грешат любители разгрузочных дней и экстремальных монодиет, не стоит есть ее и рыбой или жирным мясом, так как это провоцирует процессы брожения.

Всем, кто хочет сбросить вес или удержать результаты похудения, Разумовская советует при составлении меню учитывать данные особенности этой безусловно полезной крупы. Также она напомнила, что гречка – это ценный источник качественной клетчатки, это поможет очистить и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Также у нее низкий гликемический индекс, что помогает избежать резких скачков сахара в крови и сохранить чувство сытости на долгий период времени.

Фото: pixabay

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