Диетолог рассказал россиянам, чем опасно злоупотребление арбузом

По словам диетолога, злоупотребление арбузами может стать причиной метаболических расстройств и даже ожирения. «Если вы будете есть его каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована», – пояснила Григорьян, добавив, что лишние килограммы будут появляться не за счет скопления жидкости, а именно из-за образования нового жира, от которого впоследствии будет довольно трудно избавиться. Эксперт рекомендует есть в день не более 300 граммов этого продукта, так как в нем очень много сахара.

Кроме того, Григорьян рассказала, что людям, страдающим от атеросклероза, сахарного диабета употребление этой ягоды категорически противопоказано, а аллергикам, особенно тем, у кого в анамнезе есть аллергические бронхиты, высыпания на коже и псориаз, стоит серьезно ограничить размер порций, чтобы не навредить своему здоровью.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!