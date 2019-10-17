Диетолог назвала 5 простых утренних привычек, которые помогут быстро избавиться от жира на животе

Эксперт специально для онлайн-портала Daily Mail, рассказала о том, как без особого труда избавиться от 5 килограммов лишнего веса, сделать фигуру более точеной, а пресс – стальным.

Первый совет – сфокусироваться на воде. Каждое утро выпивайте натощак 300-500 мл воды. По словам Баррелл, это – «один из самых простых ежедневных ритуалов, которые можно без труда ввести в свою утреннюю рутину. Это поможет не только восстановить гидратацию после ночного сна, но и помочь пищеварительной системе начать работать». Это идеальное решение для тех, кто хочет похудеть, особенно если вода холодная (это ускорит метаболизм). Альтернатива воде – травяной чай.

Второй совет – завтракайте белком. Возможно, вы уже слышали, что диетологи поют оды белку, но если есть его на завтрак, это поможет сбросить лишний вес и удержать полученные результаты надолго. «Потребление 20-30 г высококачественного белка – это самый простой способ заложить основу для правильного питания. Ешьте утром натуральный йогурт, яйца, яичница-болтунья с овощами, белковые коктейли, цельнозерновой хлеб, копченый лосось с авокадо», – поясняет эксперт.