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Диетолог назвала 5 простых утренних привычек, которые помогут быстро избавиться от жира на животе

Ежедневные привычки, в том числе и в питании, играют важную роль в нашей жизни. Диетолог Сьюзи Баррелл раскрыла маленькие хитрости, которые помогут избавиться от лишних килограммов. Главное – не забывать начинать с них утро.

Эксперт специально для онлайн-портала Daily Mail, рассказала о том, как без особого труда избавиться от 5 килограммов лишнего веса, сделать фигуру более точеной, а пресс – стальным.

Первый совет – сфокусироваться на воде. Каждое утро выпивайте натощак 300-500 мл воды. По словам Баррелл, это – «один из самых простых ежедневных ритуалов, которые можно без труда ввести в свою утреннюю рутину. Это поможет не только восстановить гидратацию после ночного сна, но и помочь пищеварительной системе начать работать». Это идеальное решение для тех, кто хочет похудеть, особенно если вода холодная (это ускорит метаболизм). Альтернатива воде – травяной чай.

Второй совет – завтракайте белком. Возможно, вы уже слышали, что диетологи поют оды белку, но если есть его на завтрак, это поможет сбросить лишний вес и удержать полученные результаты надолго. «Потребление 20-30 г высококачественного белка – это самый простой способ заложить основу для правильного питания. Ешьте утром натуральный йогурт, яйца, яичница-болтунья с овощами, белковые коктейли, цельнозерновой хлеб, копченый лосось с авокадо», – поясняет эксперт.

Также диетолог советует не забывать про клетчатку. Это секретный ингредиент, о котором многие из нас забывают во время соблюдения диеты. Однако «ваша пищеварительная система будет намного счастливее», если на завтрак вы включите продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овощи, немного фруктов, которые можно добавить в смузи или йогурт. В день нужно употреблять не менее 20-30 г клетчатки.

Четвертый совет – добавьте в свой рацион кофеин. Диетолог заявляет, что это может значительно повысить метаболизм и способствовать снижению веса. «Показано, что кофеин в качестве стимулятора увеличивает метаболизм жиров, потому, хотя и в относительно небольших количествах, он важен», – пояснила она. Так что кофе по утрам очень даже полезен.

И последнее правило – будьте с собой строги в отношении сахара. Это самое важное правило утром, если хотите иметь стальной пресс и стройную фигуру. «Чем больше сладкой пищи вы потребляете в начале дня, тем больше вы ее будете хотеть в остальное время суток. Потому избегайте любого обработанного сахара, белого хлеба, фруктового йогурта и кексов. Чем меньше сладких продуктов и обработанных углеводов вы употребите утром, тем лучше это будет для вашей диеты и контроля веса», – отметила Баррелл.

Фото: vostock-photo

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