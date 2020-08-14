Действительно ли продукты питания могут эффективно усилить либидо

Среди усилителей сексуального влечения для мужчин наиболее известен грецкий орех, регулярное употребление его в пищу положительно сказывается на потенции. Но есть еще и руккола, которую также ели для повышения либидо: «Само растение богато витаминами, поэтому оно хорошо влияет на иммунную систему. В принципе, его по сей день можно использовать как афродизиак. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе», – сказал Сергей Ланг, добавивший, что список таких продуктов очень обширен, но надо слушать свой организм и понимать, что подходит именно вам, ведь таблеток от головной боли или простуды тоже немало, однако не все эффективны именно в вашем случае.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!