Что происходит с вашим телом при полном исключении молочных продуктов из рациона

По словам экспертов, есть ряд положительных и отрицательных моментов для организма в целом при отказе от молока, сыра и творога. Так, этот продукт наряду с фасолью и некоторыми напитками вызывает вздутие живота у некоторых людей. Согласно последним исследованиям, 65% людей не переваривают лактозу, из-за чего и возникает данное осложнение, которое часто идет в паре с диареей или запорами, а также усиливает менструальные боли. Отказ от продуктов-раздражителей поможет облегчить эти симптомы. Кроме того, подобное изменение рациона может улучшить состояние кожи. Оба эксперта заявили, что бьюти-рутина и питание очень индивидуальны, потому это правило действует далеко не для всех. Существует также довольно спорное утверждение, что молочные продукты могут стать причиной головных болей, однако убедительных доказательств мало, и облегчить подобный симптом изменение рациона может, но лишь у тех, кто страдает от непереносимости лактозы. Есть у безмолочной диеты и минус: организм будет лишен определенных питательных веществ, если не возместить их пищевыми добавками.

Фото: pexels

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