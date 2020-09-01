Чеснок и другие продукты, которые снижают риск развития рака минимум на 20%

От опухоли кишечника и предстательной железы может защитить бразильский орех: ученые уверяют, что риск развития первого варианта, благодаря включению его в рацион, уменьшается на 63%, а второго – на 58%. При этом достаточно съедать не больше двух штук ежедневно. Такой эффект достигается потому, что в составе бразильских орехов много селена, который уничтожает поврежденные и начавшие мутировать клетки. Еще одним эффективным борцом с раком эксперты называют брокколи. В этом продукте содержится молекула I3C, подавляющая ген, ассоциированный со многими видами злокачественных новообразований, и вещество сульфорафан, защищающее от онкологии кишечника и предстательной железы.

Кроме того, специалисты напомнили о пользе такого напитка, как чай. Он обладает мощным антиоксидантным действием и на 32% снижает риск развития рака яичников. Также полезны для профилактики онкологии жирные сорта рыб, на 30% уменьшающие вероятность возникновения лейкемии, лимфомы и миеломы, и яблоки, пищевые волокна которых убивают раковые клетки рака кишеника. В то же время цитрусовые необходимы не только для повышения иммунитета, но и для защиты от опухолей гортани, желудка и полости рта.

Фото: depositphotos

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