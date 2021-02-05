Чем опасна чрезмерная зацикленность к ЗОЖ и правильному питанию

Эти вчерашние дилетанты, а сегодня эксперты часто дают не вполне корректные советы, например, рекомендуют есть больше суперфудов, под которыми понимается все, что угодно – от ягод годжи до растительного молока. Также из-за потока информации из столь недостоверных каналов может развиться орторексия – расстройстве пищевого поведения, когда мы зациклены только на правильной еде и начинаем апеллировать такими понятиями, как «неправильную еду есть плохо – там трансжиры, антибиотики, ГМО», и запрещаем себе есть то, что любим, а если позволяем, то бесконечно казним себя за это и от приема пищи не получаем никакого удовольствия.

Фото: depositphotos

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