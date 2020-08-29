40-летняя Симоньян рассказала, как похудела на 19 кг за полгода, не отказываясь от пельменей и хачапури
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Стройная фигура недавно родившей третьего ребенка Маргариты Симоньян не дает покоя многим ее подписчицам. Они просят журналистку поделться секретом стройности, и наконец она решилась рассказать свою историю.
«Я похудела за полгода на 19 кг. В сорок лет, после третьих родов. Генетически я склонна к полноте — родители очень следят за весом и поправляются, если дают себе малейшую поблажку. Мне самой похудение давалось очень тяжело — я испробовала все и обошла модных диетологов. Диеты либо не давали эффекта, либо были слишком сложными, изнурительными и не подходили к моему образу жизни. Никому свою диету не навязываю и даже не рекомендую — организмы у всех разные. Просто вот делюсь, как получилось так похудеть, не отказываясь от любимых пельмешек и хачапури», - пояснила она.
Достичь стройности Маргарите помогли следующие правила: «1. Я ем первый раз в 11—12. Все что хочу. Кроме сладкого, которое не люблю. Ем мучное, жирное, фрукты, пиццу, пельмени — что угодно. Сколько хочу. Пока не наемся. 2. Второй раз я ем в 17 только маленькую порцию белка. Один небольшой нежирный стейк или рыба, отварной язык, цыпленок без кожи. Никакого гарнира, никаких овощей, даже огурцов. 3. Все,больше в этот день не ем. Ложусь очень поздно — точно не раньше двух, а иногда вообще на рассвете. 4. В течение всего дня я пью кофе, много мятного чая без сахара. Вечером могу выпить пиво, вино, шампанское. Коктейли не пью — пухну от них. Крепкий алкоголь не пью в принципе — просто не люблю. Разве что могу ложку коньяка налить в кружку чая».
При этом молодая мама не занимается спортом совсем. «Некогда и не люблю», - признается она.
Другие подробности своей диеты Маргарита раскрывала здесь.
Фото и видео: Instagram/@m_simonyan
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