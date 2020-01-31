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Как похудеть и сохранить результат навсегда: 3 главных правила

Если вы пытаетесь избавиться от лишних килограммов, ключевыми становятся именно те решения, которые вы принимаете в течение дня, потому ученые Калифорнийского государственного политехнического университета по результатам последнего исследования назвали 3 вещи, которые можно сделать частью своей ежедневной рутины – и они помогут максимизировать потерю веса.

Эксперты проанализировали результаты почти 5000 участников программы похудения Weight Watchers, которые сбросили в среднем 20 килограммов и удержали результаты в течение 3 лет. Они сравнили их результаты с контрольной группой из более чем 500 человек с ожирением, не набиравших и не терявших более 2,5 килограммов в течение 5 лет, и обнаружили, что есть всего 3 фактора, которые приводят к максимальной потере веса среди добровольцев, участвовавших в исследовании.

Первый из них – осознанный выбор в пользу здорового образа жизни. Соблюдение сбалансированной, правильной диеты и уверенность в том, что вы придерживаетесь рекомендованной суточной калорийность – неотъемлемая часть похудения без стресса. В частности, исследование показало, что люди, отказавшиеся от переработанных продуктов и сахара, меньше срывались на своем пути к стройности. Эта же привычка помогает поддерживать достигнутые результаты без особых усилий.

Второй – отслеживать то, что едите. Ученые обнаружили, что записывание всего, что вы едите – очень важно: добровольцы, которые ежедневно отслеживали свой рацион и количество потребленной пищи, теряли больше веса, чем те, кто этого не делал. В помощь всем худеющим сегодня существует множество бесплатных приложений, рассчитывающих калорийность всех блюд и продуктов, которые оказываются в вашем желудке. И третий ключевой фактор – позитивное мышление. Исследователи отметили, что именно позитивное мышление и фиксирование достигнутых результатов могут быть невероятно важны, когда речь заходит о сохранении мотивации в таком нелегком деле, как снижение веса. А негативные мысли, в свою очередь, затрудняют процесс и ведут к срывам. Наказывать себя всякий раз, когда вы съели что-то из списка неправильных продуктов, помешательство на том, что вы можете есть, а что – нет, чувство вечного преодоления в занятиях спортом – все это прямой путь к саботированию похудения. Потому эксперты советуют осознать их и признать, а потом заменить на что-то более позитивное, что поможет вам достичь цели без столь сильных эмоциональных затрат. Даже если вы съели кусочек пиццы или торта, хвалите себя – за силу воли, что смогли отказаться от второго.

Ученые отмечают, что результаты исследования доказывают, что соблюдение этих несложных правил поможет вам удержаться на пути снижения веса даже в периоды спада мотивации и улучшат качество жизни всех худеющих.

Фото: vostock-photo

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