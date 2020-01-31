Как похудеть и сохранить результат навсегда: 3 главных правила

Второй – отслеживать то, что едите. Ученые обнаружили, что записывание всего, что вы едите – очень важно: добровольцы, которые ежедневно отслеживали свой рацион и количество потребленной пищи, теряли больше веса, чем те, кто этого не делал. В помощь всем худеющим сегодня существует множество бесплатных приложений, рассчитывающих калорийность всех блюд и продуктов, которые оказываются в вашем желудке. И третий ключевой фактор – позитивное мышление. Исследователи отметили, что именно позитивное мышление и фиксирование достигнутых результатов могут быть невероятно важны, когда речь заходит о сохранении мотивации в таком нелегком деле, как снижение веса. А негативные мысли, в свою очередь, затрудняют процесс и ведут к срывам. Наказывать себя всякий раз, когда вы съели что-то из списка неправильных продуктов, помешательство на том, что вы можете есть, а что – нет, чувство вечного преодоления в занятиях спортом – все это прямой путь к саботированию похудения. Потому эксперты советуют осознать их и признать, а потом заменить на что-то более позитивное, что поможет вам достичь цели без столь сильных эмоциональных затрат. Даже если вы съели кусочек пиццы или торта, хвалите себя – за силу воли, что смогли отказаться от второго.

Ученые отмечают, что результаты исследования доказывают, что соблюдение этих несложных правил поможет вам удержаться на пути снижения веса даже в периоды спада мотивации и улучшат качество жизни всех худеющих.

Фото: vostock-photo

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