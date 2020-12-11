10 золотых правил, как не поправиться за праздники и при этом насладиться вкусной едой

Еще один секрет успеха — оставаться активными. Не лежите на диване, а гуляйте, хотя бы возле дома, но каждый день, или занимайтесь спортом — это снизит риск переедания вдвое, если верить исследованиям. Также эксперты советуют готовить собственные соусы, а не покупать готовые, так как в них слишком много сахара, а в качестве закусок использовать орехи — это повысит уровень белка и сохранит энергию. Не стоит забывать и о цитрусовых. Если у вас нет на них аллергии, обязательно включите их в свое праздничное меню. Ну и, самое главное — не увлекайтесь копченостями и переработанным мясом: в этих продуктах слишком много соли и консервантов.

Фото: depositphotos

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