10 золотых правил, как не поправиться за праздники и при этом насладиться вкусной едой
Как сообщает онлайн-издание The Sun, есть 12 правил, которые помогут не поправиться. Первое из них — есть индейку. Эксперты говорят, что употребление этого вида мяса — наиболее оптимальный вариант: оно не жирное, содержит меньше соли, чем свинина, так что не отказывайте себе в лишнем куске. Второе, за чем стоит следить, — это ваши напитки. Горячий шоколад, ликеры и шампанское — это лишь дополнительный сахар и калории. Выбирайте варианты с минимальным количеством алкоголя (например, джин-тоник) или вовсе без него, разбавляйте крепкие напитки льдом и не забывайте пить воду, чтобы избежать отеков и обезвоживания. Также эксперты советуют наслаждаться сырной тарелкой, если вы любите этот продукт. Несмотря на то, что он жирный, он еще и сытный и поможет здоровью кишечника, а также поможет контролировать приступы голода между приемами пищи.
Еще один секрет успеха — оставаться активными. Не лежите на диване, а гуляйте, хотя бы возле дома, но каждый день, или занимайтесь спортом — это снизит риск переедания вдвое, если верить исследованиям. Также эксперты советуют готовить собственные соусы, а не покупать готовые, так как в них слишком много сахара, а в качестве закусок использовать орехи — это повысит уровень белка и сохранит энергию. Не стоит забывать и о цитрусовых. Если у вас нет на них аллергии, обязательно включите их в свое праздничное меню. Ну и, самое главное — не увлекайтесь копченостями и переработанным мясом: в этих продуктах слишком много соли и консервантов.
Фото: depositphotos
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