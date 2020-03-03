Жена скандального футболиста Александра Кокорина впервые показала лицо их 2-летнего сына

Известный не только спортивными достижениями, но и скандалами, футболист Александр Кокорин пять лет состоит в отношениях с певицей Дарьей Валитовой. Пара воспитывает сына Майкла, которому летом исполнится три года.

Родители тщательно оберегали малыша от посторонних глаз, скрывая его лицо в социальных сетях. Но теперь они все же решили познакомить мир со своим Майклом. Дарья опубликовала в Instagram сразу несколько видео и фото с сыном.