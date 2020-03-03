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Жена скандального футболиста Александра Кокорина впервые показала лицо их 2-летнего сына

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Александра Кокорина

Фото: Instagram

Мальчик и раньше появлялся в Instagram родителей, но лицо малыша не показывали. Подписчики Дарьи Валитовой усыпали маленького Майкла и его маму комплиментами.

Известный не только спортивными достижениями, но и скандалами, футболист Александр Кокорин пять лет состоит в отношениях с певицей Дарьей Валитовой. Пара воспитывает сына Майкла, которому летом исполнится три года.

Родители тщательно оберегали малыша от посторонних глаз, скрывая его лицо в социальных сетях. Но теперь они все же решили познакомить мир со своим Майклом. Дарья опубликовала в Instagram сразу несколько видео и фото с сыном.

Подписчики Дарьи Валитовой сошлись во мнении, что мальчик очень похож на мать.

Сегодня Дарья поблагодарила всех за теплые слова в адрес своего малыша. ««Спасибо большое за такие теплые и приятные слова. Конечно, для меня мой сынок самый красивый, милый и лучший в мире. Но настолько приятно получать такие теплые слова от не знакомых людей. Я читаю ваши комментарии и слезы накатываются. Буду стараться чаще выкладывать Майки, он всем больше интересен», — написала она.

Напомним, имя Александра Кокорина несколько месяцев гремело в связи со скандалом, в который он попал с братом и другом — футболистом Павлом Мамаевым. Они в компании устроили дебош в кафе и избили человека. Их признали виновными в нескольких преступлениях, и спортсмены несколько месяцев провели в СИЗО и в колонии. Они вышли на свободу по УДО осенью 2019-го.

Фото и видео: Instagram, City News Moskva/ Global Look press

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