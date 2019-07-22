Не миллионы долларов: Кокорин и Мамаев в колонии зарабатывают по 9300 рублей

Футболисты признались, что тюремное заключение стало для них большим уроком.

«Такого опыта, ка здесь, у меня в обычной жизни не было бы, - говорит Александр Кокорин. – Здесь понимаешь, что за свои поступки отвечаешь. Здесь осознаешь, как скучаешь по родным. И в следующий раз подумаешь над своими поступками».

Футболисты в колонии работают в швейном цеху. Сидеть им осталось не так уж и много, поэтому шить они уже не успеют научиться, но они будут заниматься упаковкой одноразовых костюмов. За это они будут получать по 9300 рублей это уже с вычетом налогов.

«Даже здесь мы зарабатываем деньги, - с улыбкой рассказывает Павел Мамаев. – Но многие скажут, что нам опять платить не за что».