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Не миллионы долларов: Кокорин и Мамаев в колонии зарабатывают по 9300 рублей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Фото: City News Moskva/ Global Look press
Зарплату футболистам платят за работу в швейном цехе.

Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывают наказание в колонии в Белгородской области. Это одно из немногих мест заключений в стране, где есть футбольное поле. Как только футболисты прибыли сюда, на первом же «матче» они играли 1,5 часа без остановки. Занятия на футбольном поле здесь проходят ежедневно.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и Ольга Скабеева

Фото: Кадр программы

В интервью телеканала «Россия-1» заключенные рассказали, что Мамаев с Кокориным ведут себя, как все, и у них нет звездной болезни.

Футболисты признались, что тюремное заключение стало для них большим уроком.

«Такого опыта, ка здесь, у меня в обычной жизни не было бы, - говорит Александр Кокорин. – Здесь понимаешь, что за свои поступки отвечаешь. Здесь осознаешь, как скучаешь по родным. И в следующий раз подумаешь над своими поступками».

Футболисты в колонии работают в швейном цеху. Сидеть им осталось не так уж и много, поэтому шить они уже не успеют научиться, но они будут заниматься упаковкой одноразовых костюмов. За это они будут получать по 9300 рублей это уже с вычетом налогов.

«Даже здесь мы зарабатываем деньги, - с улыбкой рассказывает Павел Мамаев. – Но многие скажут, что нам опять платить не за что».

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❤️🙏

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

Кокорин и Мамаев – долларовые миллионеры, но в колонии подчиняются общим правилам. У них нет привилегий в графике или рационе. На свободу футболисты выйдут уже осенью.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, кадры программы, City News Moskva/ Global Look press

youtube.com/ Россия 1

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