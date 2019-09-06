Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, отметил, что УДО спортсмены заслужили. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и достойно себя показали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», - уверен Валерий Максименко.

Информацию в Instagram подтвердила адвокат Татьяна Стукалова, опубликовав пост с футбольным мячом и подписью «Домой».