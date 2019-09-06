Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, отметил, что УДО спортсмены заслужили. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и достойно себя показали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.
«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», - уверен Валерий Максименко.
Информацию в Instagram подтвердила адвокат Татьяна Стукалова, опубликовав пост с футбольным мячом и подписью «Домой».
Напомним, Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев отбывали наказание в тюрьме, расположенной в Белгородской области. Их признали виновными в нескольких преступлениях: хулиганстве, драке в общественном месте и избиении людей.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, кадры программы, City News Moskva/ Global Look press
Видео: youtube.com/ Россия 1
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