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Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы по УДО

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Павел Мамаев и Александр Кокорин

Фото: City News Moskva/ Global Look press

Суд удовлетворил их ходатайство.

Александр Кокорин с братом Кириллом и Павел Мамаев вышли из тюрьмы по УДО, сообщает «Интерфакс».

Футболисты в колонии

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, отметил, что УДО спортсмены заслужили. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни и достойно себя показали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», - уверен Валерий Максименко.

Информацию в Instagram подтвердила адвокат Татьяна Стукалова, опубликовав пост с футбольным мячом и подписью «Домой».

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев отбывали наказание в тюрьме, расположенной в Белгородской области. Их признали виновными в нескольких преступлениях: хулиганстве, драке в общественном месте и избиении людей.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, кадры программы, City News Moskva/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Россия 1

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