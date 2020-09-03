Юлия Пересильд показала красавиц-дочек в школьной форме

Юлия Пересильд — счастливая мама двух дочерей. Личность отца 11-летней Анны и 8-летней Марии актриса скрывала почти 10 лет, фотографии показывала неохотно. Теперь, когда всем стало известно, что отцом девочек является кинорежиссер Алексей Учитель, портреты наследниц творческой пары и видеоролики с их участием появляются в открытом доступе намного чаще - на радость поклонникам пары.

«Ну что, девчонки и мальчишки! С началом! Кого-то учебного года, кого-то с началом Школы. 1 сентября - день удался!!! Расписания составлены, тетрадки подписаны, рюкзаки собраны, учебники в обложках, карандаши наточены, воротнички отглажены.... ну и еще 1001 и одно дело сделано - вперед и с улыбкой!Всем удачи! Сил! И легкости! Умения получать удовольствие от процесса , а иногда умение отнестись к чему-то с юмором!!! Обнимаю нежно», - написала звездная мама, показав своих школьниц.