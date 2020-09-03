Юлия Пересильд показала красавиц-дочек в школьной форме
Юлия Пересильд — счастливая мама двух дочерей. Личность отца 11-летней Анны и 8-летней Марии актриса скрывала почти 10 лет, фотографии показывала неохотно. Теперь, когда всем стало известно, что отцом девочек является кинорежиссер Алексей Учитель, портреты наследниц творческой пары и видеоролики с их участием появляются в открытом доступе намного чаще - на радость поклонникам пары.
«Ну что, девчонки и мальчишки! С началом! Кого-то учебного года, кого-то с началом Школы. 1 сентября - день удался!!! Расписания составлены, тетрадки подписаны, рюкзаки собраны, учебники в обложках, карандаши наточены, воротнички отглажены.... ну и еще 1001 и одно дело сделано - вперед и с улыбкой!Всем удачи! Сил! И легкости! Умения получать удовольствие от процесса , а иногда умение отнестись к чему-то с юмором!!! Обнимаю нежно», - написала звездная мама, показав своих школьниц.
«Как сделать так, чтоб ребенок полюбил ходить в школу? Во-первых, надо бы полюбить эту школу вам, дорогие родители, и изначально идти с открытым сердцем. Наверняка, будет много чего, НО важно не утрировать! Во-вторых, подружиться с другими родителями, как бы непросто это было, все люди разные, кто-то будет настроен негативно, но важно научиться договариваться. В-третьих, дружите с ребятами из класса. Вы будете понимать, с кем большую часть времени проводит ваш ребенок. Это круто, за ними так прекрасно наблюдать, как они растут и меняются. Когда ребенок будет взахлеб рассказывать, что произошло, вы будете понимать, о ком идет речь и сможете поддержать разговор», - советовала звездная мама ранее.
Фото и видео: Instagram/@juliaperesild
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