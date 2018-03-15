Юлия Ковальчук недовольна идеальной фигурой после родов

13 октября Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. Сегодня певица показала фото в купальнике и рассказала, как избавляется от лишних килограммов.

«Ну, во-первых, купальник тот же, потому что я вообще взяла его на всякий случай и не собиралась в феврале загорать, а, во-вторых, никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день) сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно-качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках», — рассказала она.

Но нет предела совершенству. «До сих пор считаю, что кое что еще нужно подтянуть», — пожаловалась певица.