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Юлия Ковальчук недовольна идеальной фигурой после родов

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Фото из Instagram Юлии Ковальчук
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35-летняя Юлия Ковальчук рассказала, как избавляется от лишних килограммов.

13 октября Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями. Сегодня певица показала фото в купальнике и рассказала, как избавляется от лишних килограммов.

«Ну, во-первых, купальник тот же, потому что я вообще взяла его на всякий случай и не собиралась в феврале загорать, а, во-вторых, никаких там фотошопов нет, и в форму я начала приводить себя сразу после рождения! Не фанатично! Но по чуть-чуть каждый день) сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно-качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках», — рассказала она.

Но нет предела совершенству. «До сих пор считаю, что кое что еще нужно подтянуть», — пожаловалась певица.

Подписчики не согласились с певицей. Они считают фигуру Юлии идеальной, а некоторые даже советуют наоборот набрать пару-тройку килограммов.

Напомним, что Юлия вернулась к добеременному весу через два месяца после родов. Несколько дней назад артистка показывала фото в купальнике — о такой форме многие молодые мамочки могут лишь мечтать.

Фото: instagram

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