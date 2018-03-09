Юлия Ковальчук вышла на пляж через 5 месяцев после родов
35-летняя Юлия Ковальчук показала фото в купальнике.
Менее полугода назад певица Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Сегодня звезда решила воспользоваться хорошей погодой и близостью моря и сбежала на пляж. «+17...пошла загорать», — написала она в Instagram.
Кстати, еще несколько дней назд к морю невозможно было выйти, не укутавшись:
Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями в октябре 2017 года. У супругов, котоые вместе уже более десяти лет, родилась дочка. Артистке удалось скрывать свое интересное положение до самых родов.
Фото: instagram
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