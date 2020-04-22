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Владимир Яглыч принимает поздравления в связи с рождением второго ребенка

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Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Фото: Instagram

Актер опубликовал в социальной сети картинку из «Короля льва», которой намекнул на прибавление в семействе.

37-летний Владимир Яглыч и его 29-летняя жена Антонина Паперная стали родителями во второй раз. Актер намекнул об этом в своем микроблоге, опубликовав знаменитый кадр из известного диснеевского мультфильма.

Комментарий рядом с публикацией Владимир Яглыч не оставил, но ранее в сториз он разместил фотографию мема Ждуна, еще раз дав понять, что ждет важного события.

Подписчики принялись поздравлять Владимира и его супругу с новорожденным. «Поздравляю от всей души пусть растет здоровеньким на радость родителям», «Ураааа! Поздравляю», «Поздравляю с пополнением. Крепкого здоровья и счастья», «Ура!!! Мамочка — красавица и умничка! Здоровья всем», — полетели поздравительные комментарии.

Владимир Яглыч и Антонина Паперная познакимились в 2015 году. Их первенец — дочь Ева — родилась в июле 2017 года.

Первой женой актера была Светлана Ходченкова, но их брак распался через 5 лет после свадьбы.

Фото и видео: Instagram, Starface

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