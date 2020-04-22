Владимир Яглыч принимает поздравления в связи с рождением второго ребенка
Фото: Instagram
37-летний Владимир Яглыч и его 29-летняя жена Антонина Паперная стали родителями во второй раз. Актер намекнул об этом в своем микроблоге, опубликовав знаменитый кадр из известного диснеевского мультфильма.
Комментарий рядом с публикацией Владимир Яглыч не оставил, но ранее в сториз он разместил фотографию мема Ждуна, еще раз дав понять, что ждет важного события.
Подписчики принялись поздравлять Владимира и его супругу с новорожденным. «Поздравляю от всей души пусть растет здоровеньким на радость родителям», «Ураааа! Поздравляю», «Поздравляю с пополнением. Крепкого здоровья и счастья», «Ура!!! Мамочка — красавица и умничка! Здоровья всем», — полетели поздравительные комментарии.
Владимир Яглыч и Антонина Паперная познакимились в 2015 году. Их первенец — дочь Ева — родилась в июле 2017 года.
Первой женой актера была Светлана Ходченкова, но их брак распался через 5 лет после свадьбы.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!