Владимир Яглыч принимает поздравления в связи с рождением второго ребенка

37-летний Владимир Яглыч и его 29-летняя жена Антонина Паперная стали родителями во второй раз. Актер намекнул об этом в своем микроблоге, опубликовав знаменитый кадр из известного диснеевского мультфильма.

Комментарий рядом с публикацией Владимир Яглыч не оставил, но ранее в сториз он разместил фотографию мема Ждуна, еще раз дав понять, что ждет важного события.