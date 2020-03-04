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Беременная жена Владимира Яглыча показала большой живот и рассказала о своих нестабильных эмоциях

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Фото: Instagram

Актриса Антонина Паперная приняла участие в стильной фотосессии и рассказала подписчикам, как часто меняется ее настроение.

О том, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут второго ребенка, стало известно в начале января 2020 года. Тогда супруги появились на мероприятии, где был заметен уже округлившийся живот актрисы.

Антонина Паперная, которая станет во второй раз матерью уже совсем скоро, снялась в стильной черно-белой фотосессии и поделилась с подписчиками рассказом об эмоциях беременной женщины.

«Эмоциональное состояние на мега-уровне. Я могу заплакать от того, что в доме не оказалось яблока, и засмеяться, просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно).

Кино... Кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну про еду вы уже все поняли», — поделилась эмоциями Антонина Паперная.

«Это все гормоны, и ты такая красивая и нежная», «Но выглядишь вполне уравновешено! И красивая, как всегда», «Невероятная», «Очень красивая», «Вы прекрасны! Беременность вам к лицу», «Так нежно. И это я не о пироженке», — написали в комментариях.

У Владимира Яглыча и Антонины Паперной уже есть двухлетняя дочь Ева. Родители долго скрывали лицо девочки, но недавно показали ее миру — и сразу на обложке глянцевого журнала.

Подписчики усыпали семью комплиментами. Владимир Яглыч поблагодарил всех за теплые слова в адрес жены и дочери.

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Фото и видео: Instagram

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