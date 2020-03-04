Беременная жена Владимира Яглыча показала большой живот и рассказала о своих нестабильных эмоциях

О том, что Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут второго ребенка, стало известно в начале января 2020 года. Тогда супруги появились на мероприятии, где был заметен уже округлившийся живот актрисы.

Антонина Паперная, которая станет во второй раз матерью уже совсем скоро, снялась в стильной черно-белой фотосессии и поделилась с подписчиками рассказом об эмоциях беременной женщины.

«Эмоциональное состояние на мега-уровне. Я могу заплакать от того, что в доме не оказалось яблока, и засмеяться, просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно).

Кино... Кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну про еду вы уже все поняли», — поделилась эмоциями Антонина Паперная.