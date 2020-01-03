Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут второго ребенка
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Фото: Starface
Актеры Владимир Яглыч и Антонина Паперная скоро станут родителями во второй раз. Пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву.
На премьере фильма «Вторжение», которая прошла в конце декабря, поклонники 36-летнего Яглыча и 29-летней Паперной заметили ее округлившийся живот. Теперь Антонина подтвердила свое интересное положение, опубликовав в Instagram видео с большим животом.
«Хорошенькая, пусть у вас сложится все хорошо», «Ух ты! Поздравляю! Я раньше заметила, но подумала показалось», «Умничка! Здоровья желаю!», — посыпались комментарии с поздравлениями.
Роман Владимира Яглыча и Антонины Паперной начался в 2015 году, а в июле 2017-го у них родилась дочь Ева.
До Антонины Владимир встречался с фигуристкой Оксаной Домниной, а в 2005-2010 годах был женат на Светлане Ходченковой.
Фото: Starface
После развода Светлана Ходченкова рассказывала, что она рассталась с мужем из-за плотных рабочих графиков, супруги почти не виделись. Сейчас бывшие муж и жена практически не общаются, но у них один на двоих менеджер.
Фото и видео: Starface, Instagram
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