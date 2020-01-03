Владимир Яглыч и Антонина Паперная ждут второго ребенка

«Хорошенькая, пусть у вас сложится все хорошо», «Ух ты! Поздравляю! Я раньше заметила, но подумала показалось», «Умничка! Здоровья желаю!», — посыпались комментарии с поздравлениями.

Роман Владимира Яглыча и Антонины Паперной начался в 2015 году, а в июле 2017-го у них родилась дочь Ева.

До Антонины Владимир встречался с фигуристкой Оксаной Домниной, а в 2005-2010 годах был женат на Светлане Ходченковой.