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Виктория Лопырева осталась рожать в Майами, хотя отец ребенка настаивал на родах в Москве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

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Виктория Лопырева рассказала, почему решила родить ребенка в США.

Виктория Лопырева впервые стала мамой в 35 лет. Вопреки ожиданиям представителей прессы и подписчиков ее блога, с которыми она делилась нюансами подготовки к счастливому событию, молодая женщина родила в США. Столкнувшись с упреками в том, что она сознательно всех запутывала, модель призналась: поначалу роды за рубежом действительно не входили в ее планы. Инициатива родить ребенка на родине принадлежала будущему отцу малыша.

«Когда узнала, что беременна, решили, что рожать я буду в Москве. И, так как due date назначили на февраль, я тяжело вздохнула и стала искать врача», — рассказала Виктория. Молодая женщина опросила подруг, уже имевших такой опыт, выбрала врача, с которм у нее «случилась химия с первого взгляда».

«Я абсолютно расслабилась и даже обрадовалась, что наш папа настоял на том, чтобы я осталась в Москве», — призналась модель, но после рассказала, почему все пошло не по плану.

«В октябре Игорь взял с меня слово, что я приостанавливаю активный образ жизни и начинаю заниматься собой, и вообще начинаю осознавать, что я все-таки в положении. Первое время мне очень нравилось заниматься домом, готовить и принимать гостей, но все больше огорчало отсутствие солнечного света за окном, сухой воздух в доме (несмотря на всевозможные ионизаторы и увлажнители) и, самое противное — зимняя одежда и наши слишком короткие из-за холода прогулки по паркам Москвы. Пока наденешь на себя все необходимое, пока доедешь куда-то — уже устала», — вспоминает женщина.

Московский климат был не по нраву Виктории. «Я всегда много путешествовала и особенно любила места с теплым океаном. Родилась на юге и ненавижу холод и отсутствие солнца, которые влияют на настроение. Много лет всячески избегала московской зимы», — пояснила она.

«Сначала я стойко делала вид, что все отлично, но актриса из меня так себе, и спустя месяц у меня на лице было написано, что мне, мягко говоря, не очень... ну а еще спустя пару недель я сказала: милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела , чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю. Желание беременной женщины — закон, и через пару дней я оказалась в Раю . Вид из окна, шум океана и возможность не кутаться — это все, о чем я только могла мечтать», — вспоминает она.

Будущие родители арендовали шикарное жилье в Майами, туда и приехал их новорожденный сын.

Больше информации о Виктории Лопыревой, ее сыне и его отце ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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