Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России

Новость о беременности Виктории Лопыревой удивила многих: еще недавно модель планировала играть свадьбу с Николаем Басковым, и вот — новый скандальный роман и первенец под сердцем. Несмотря на то, что звезда привыкла к путешествиям, она не исключает, что ее малыш появится на свет в России. Планируя предстоящие роды, будущая мама попросила подписчиков ее блога посоветовать ей хорошую доулу.

«У молодой мамы Нюши всегда есть, чем поделиться с мамой to be. И это не только десерт за вкусным ужином, но и масса полезной информации о том: Где? Как? И что) В Америке очень распространено приглашать на роды специальную женщину — doula, которая создает во время процесса специальную обстановку (свечи, музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать), расписывает план родов и больше следит за твоим моральным состоянием. Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится... Как считаете, нужен на родах такой человек? И есть ли такие услуги у нас в России?», — написала Виктория в блоге.