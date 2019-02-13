Виктория Лопырева выписалась из роддома и показала свой шикарный быт

Неделю назад 35-летняя Виктория Лопырева впервые стала мамой. Отец ребенка и друзья модели завалили ее подарками и поздравлениями. Выписавшись из клиники, в которой рожала сына, женщина поблагодарила всех за поздравления и показала, как украшена квартира, в которой она сейчас обитает.

Отец ребенка, бизнесмен Игорь Булатов, устроил молодой маме полезный ланч, который она также показала в сториз — молодые родители «отметили» событие кокосовым молоком.

Присоединяемся к поздравлениям и ждем фотографий с малышом!