Веселые танцы и нежные объятия: жена 80-летнего Эммануила Виторгана показала, как наслаждается материнством

«Общение с детьми, что может быть прекраснее», - написала она.

«Красавицы», «Как подросла Кларочка, какая красотуля Этель. Ирочка, счастлива видеть вас вдохновенной мамой», «Ира вы прелесть. Вы самая лучшая мамочка. Малышки просто чудо», «Вы такая приятная женщина, так приятно на вас смотреть», «Девочкам повезло с родителями однозначно», «Две куколки», «Кларочка само спокойствие! Этелюшка озорная, вся в движении», «Плясунья Этель», «Ой, маму любит как сильно», «Видео с Этелечкой люблю смотреть и пересматривать, она потешная, и такая живая», «Классные, веселые и очень милые девочки», - обсуждают подписчики.

Малышки Этель и Клара появились в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик в феврале 2018 и в августе 2019 года соответственно. Для супруги актера девочка стала первенцем, более того, Ирина утверждает, что сама выносила малышку. Младшую дочь Виторганам родила суррогатная мама. Молодые родители с удовольствием показывают, как проходят будни в их семье, как старшая из малышек тянется к книгам, и многое другое.