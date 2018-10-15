«Весь в папу»: видео с самостоятельным сыном Аллы Пугачевой обсуждают в Сети

На данный момент видеоролик посмотрели уже почти 400 тысяч пользователей соцсети и 900 оставили комментарии. «Алла Пугачева показала, как лихо орудует ее сын Гарри стро­и­тель­ны­ми инс­тру­мен­та­ми», «Алла Пугачева показала сына Гарри — настоящего мужичка», «"Такой хозяйственный мужчина растет": сын Аллы Пугачевой покорил Сеть», — обсуждают СМИ.

Поклонники певицы знают, что папа маленького Гарри тоже отличается особой хозяйственностью. Максим Галкин моет посуду, объясняя это тем, что бережет маникюр жены, а недавно шоумен покорил подписчиков рассказом о том, как нужно пересаживать кувшинки.