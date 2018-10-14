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13-14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Стаса Пьехи

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Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.

Николай Басков попрощался с великой оперной певицей Монсеррат Кабалье: «Ну вот я и попрощался с моей несравненной Монтсеррат Кабалье , возложил её любимые голубые цветы, поговорил , послушал записи и сказал за всё спасибо , но для меня и миллионов её поклонников она навсегда останется жива в наших сердцах и её творчестве ....».

Стас Пьеха сообщил поклонникам о своей госпитализации: «Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же. Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут🛠».

Многие звезды поздравили Валентина Юдашкина с днем рождения, а сыну Полины Гагариной Ондрику сегодня исполнилось 11 лет.

Сергей Безруков с супругой Анной Матисон наслаждается теплыми солнечными днями и красками осени и настоятельно рекомендует фолловерам идти гулять.

Татьяна Навка побывала на балете в Большом театре: «Вчерашний вечер был посвящен великому русскому всеми признанному виду искусства... Балет! И не просто балет, а балет по мотивам романа Льва Толстого “Анна Каренина” с Кристиной Кретовой @kkristinabalerina в главной роли. Понять русскую душу, глубину трагедии, осмыслить сам роман, и так очень сложно для человека родившегося не в России, а интерпретировать и перенести действие в современность ещё сложнее. Но мне кажется, что хореограф-постановщик Джон Ноймайер с этим отлично справился, т.к. вчера я получила истинное удовольствие от прекрасной режиссерской работы в очень современном взгляде на классику! Минималистичность декораций, четко отточенная хореография, подчеркнутая точно подходящими под сцену костюмами... Прием эмоционального контраста двух пар стоит отдельных аплодисментов, а Анна Каренина в исполнении @kkristinabalerina была настоящей женщиной со всеми эмоциями и внутренними трагедиями!!! 👏👏👏 Браво за постановку, браво за классику и за современный взгляд на неё!!! 👏👏👏».

Ирина Пегова показала свои зажигательные выступления в финале конкурса бальных танцев в Минске.

Кристина Асмус заинтриговала подписчиков фотографией в балетной пачке.

Анастасия Волочкова рассказала о традиции каждые выходные кормить уток на пруду, а Леонид Агутин представил «фильм» «Гуманный рыболов»: «Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало».

Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме, а Алла Пугачева опубликовала забавное видео с сыном: «Весь в папу.Весь в заботах по дому.❤️#мойстройбат».

Вера Брежнева и Кети Топурия похвастались идеальными спинами.

Фото: instagram

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