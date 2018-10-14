13-14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Стас Пьеха сообщил поклонникам о своей госпитализации: «Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же. Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут🛠».

Многие звезды поздравили Валентина Юдашкина с днем рождения, а сыну Полины Гагариной Ондрику сегодня исполнилось 11 лет.