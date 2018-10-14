13-14 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Николай Басков попрощался с великой оперной певицей Монсеррат Кабалье: «Ну вот я и попрощался с моей несравненной Монтсеррат Кабалье , возложил её любимые голубые цветы, поговорил , послушал записи и сказал за всё спасибо , но для меня и миллионов её поклонников она навсегда останется жива в наших сердцах и её творчестве ....».
Стас Пьеха сообщил поклонникам о своей госпитализации: «Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же. Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут🛠».
Многие звезды поздравили Валентина Юдашкина с днем рождения, а сыну Полины Гагариной Ондрику сегодня исполнилось 11 лет.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВАЛЕНТИН!❤️ @vyudashkin !! Годы- не властны над тобой, а твой сегодняшний Звездный Юбилей только подчеркивает, что ты дважды отличник и по жизни и в творчестве ✌️! Люблю тебя всем сердцем и спасибо тебе за эти 30 лет дружбы и совместного творчества , которое меня вдохновляло, чтобы выходить на сцену, ведь в нашем деле именно «по одежке встречают», а с этим, благодаря тебе у меня все эти годы было как принято у тебя - на ОТЛИЧНО, все мои Шоу за эти 30 лет- «одевал» именно ТЫ- ГЕНИЙ МОДЫ, и мой близкий ДРУГ, с которым и с семьей которого у меня связано все самое дорогое , ценное и очень любимое до сих пор в жизни!😘 Будь счастлив, и конечно же здоров!! Твой Ф.К. #валентинюдашкин #юбилей @marinayudashkina @gyudashkina
Сергей Безруков с супругой Анной Матисон наслаждается теплыми солнечными днями и красками осени и настоятельно рекомендует фолловерам идти гулять.
Татьяна Навка побывала на балете в Большом театре: «Вчерашний вечер был посвящен великому русскому всеми признанному виду искусства... Балет! И не просто балет, а балет по мотивам романа Льва Толстого “Анна Каренина” с Кристиной Кретовой @kkristinabalerina в главной роли. Понять русскую душу, глубину трагедии, осмыслить сам роман, и так очень сложно для человека родившегося не в России, а интерпретировать и перенести действие в современность ещё сложнее. Но мне кажется, что хореограф-постановщик Джон Ноймайер с этим отлично справился, т.к. вчера я получила истинное удовольствие от прекрасной режиссерской работы в очень современном взгляде на классику! Минималистичность декораций, четко отточенная хореография, подчеркнутая точно подходящими под сцену костюмами... Прием эмоционального контраста двух пар стоит отдельных аплодисментов, а Анна Каренина в исполнении @kkristinabalerina была настоящей женщиной со всеми эмоциями и внутренними трагедиями!!! 👏👏👏 Браво за постановку, браво за классику и за современный взгляд на неё!!! 👏👏👏».
Ирина Пегова показала свои зажигательные выступления в финале конкурса бальных танцев в Минске.
Кристина Асмус заинтриговала подписчиков фотографией в балетной пачке.
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Давно мечтала сыграть балерину. 💃🏼 Жаль, что всего 2 съёмочных дня и комедия про фриков, для которой совершено не нужно было неделями заниматься в классе... А я люблю, чтоб прям вкалывать, готовясь к проекту. ✊🏻 Но это было а#уительно!! 😝⚡️ Именно для этого проекта с моего лица снимали слепок (чтоб потом делать пластический грим, меняя форму лица). 🤪 И именно в этом проекте моим партнёром выступил любимый артист, талантливейший юморист и автор @garikkharlamov 🤘🏻💥 Такое счастье спустя 5 лет оказаться вместе на съёмочной площадке. 🎬 Восхищаюсь, учусь и безумно люблю!!! 💜 Деталей пока раскрывать нельзя, но могу сказать наверняка - это будет разрыв!!!! ☄️🔥
Анастасия Волочкова рассказала о традиции каждые выходные кормить уток на пруду, а Леонид Агутин представил «фильм» «Гуманный рыболов»: «Премьера! В главной роли Анжелика Варум. Ни одной рыбы почти не пострадало».
Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме, а Алла Пугачева опубликовала забавное видео с сыном: «Весь в папу.Весь в заботах по дому.❤️#мойстройбат».
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Фото: instagram