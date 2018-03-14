«Сам мою посуду — берегу ногти Аллы»: Максим Галкин рассказал о семейной жизни
Максим Галкин признался, что абсолютно доволен своим семейным бытом, выстроенным вместе с супругой Аллой Пугачевой, и воспринимает его как отдых и расслабление. Звездная чета может позволить себе помощницу по дому, однако Максим любит сам мыть посуду, ухаживая таким образом за женой.
«Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор очень люблю это дело», — заявил Галкин в интервью в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Также Максим добавил, что Алла — очень умная и по-женски мудрая женщина, которая умело делает вид, что ее муж главный в семье.
Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в огромном особняке в Подмосковье и воспитывают двоих маленьких детей-близнецов Лизу и Гарри. Шоумен регулярно делится с подписчиками своего микроблога трогательными видеороликами из жизни крох.
Фото: Instagram