«Сам мою посуду — берегу ногти Аллы»: Максим Галкин рассказал о семейной жизни

Максим Галкин признался, что абсолютно доволен своим семейным бытом, выстроенным вместе с супругой Аллой Пугачевой, и воспринимает его как отдых и расслабление. Звездная чета может позволить себе помощницу по дому, однако Максим любит сам мыть посуду, ухаживая таким образом за женой.

«Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор очень люблю это дело», — заявил Галкин в интервью в эфире радиостанции «Комсомольская правда».