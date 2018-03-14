Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Сам мою посуду — берегу ногти Аллы»: Максим Галкин рассказал о семейной жизни

1 / 10
Алла Пугачева
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Телеведущий Максим Галкин дал откровенное интервью в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Максим Галкин признался, что абсолютно доволен своим семейным бытом, выстроенным вместе с супругой Аллой Пугачевой, и воспринимает его как отдых и расслабление. Звездная чета может позволить себе помощницу по дому, однако Максим любит сам мыть посуду, ухаживая таким образом за женой.

«Когда мы жили с Аллой вдвоем в квартире в Филипповском переулке, я всегда мыл сам посуду, берег ногти жены. Сейчас у нас есть посудомойка, но я до сих пор очень люблю это дело», — заявил Галкин в интервью в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Также Максим добавил, что Алла — очень умная и по-женски мудрая женщина, которая умело делает вид, что ее муж главный в семье.

Напомним, сейчас Галкин и Пугачева живут в огромном особняке в Подмосковье и воспитывают двоих маленьких детей-близнецов Лизу и Гарри. Шоумен регулярно делится с подписчиками своего микроблога трогательными видеороликами из жизни крох.

Фото: Instagram

Гороскоп