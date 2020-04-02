Валерия Гай Германика показала лицо сына в «страшном» домашнем видео

В ноябре минувшего года 35-летняя Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз. Месяц спустя скандально известная режиссер впервые показала сына, а теперь поклонники ее творчества получили возможность увидеть лицо малыша.

Его Валерия Гай Германика показала необычным образом — сняв кроху в домашнем видео. «Ужастик», — подписала она.