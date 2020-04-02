Валерия Гай Германика показала лицо сына в «страшном» домашнем видео
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Фото: АГН Москва/globallookpress
В ноябре минувшего года 35-летняя Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз. Месяц спустя скандально известная режиссер впервые показала сына, а теперь поклонники ее творчества получили возможность увидеть лицо малыша.
Его Валерия Гай Германика показала необычным образом — сняв кроху в домашнем видео. «Ужастик», — подписала она.
У Гай Германики, кроме маленького сына, есть еще две дочери. Старшую Октавию она родила в марте 2008 года, расставшись с отцом девочки еще до родов. Вторая дочь Северина родилась в браке Гай Германики с танцором Вадимом Любушкиным. Они развелись через четыре месяца после свадьбы. Отцом сына режиссера стал бизнесмен Денис Молчанов, он женился на Валерии в начале 2019 года.
Фото и видео: Instagram
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