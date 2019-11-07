Валерия Гай Германика стала многодетной мамой
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Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
35-летняя Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз. Скандально известная режиссер опубликовала в Instagram Stories фото поздравительной открытки «С новорожденным».
А также показала комнату, украшенную воздушными шарами синего, голубого и золотого цветов.
Напомним, в 2008 году Валерия Гай Германика родила дочь Октавию, а восемь лет спустя — дочь Северину. О третьей беременности Валерии стало известно на открытии «Кинотавра». Режиссер появилась на красной дорожке фестиваля в черном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Компанию Гай Германике состарил бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов, которому светские сплетники приписывают отцовство. Источники уточняли, что Денис и Валерия расписались спустя несколько месяцев после знакомства.
Фото: Instagram, Globallookpress, Starface
Видео: Instagram
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