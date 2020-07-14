В Сети обсуждают необычное имя дочери и нежные фото беременной звезды «Деффчонок» Таисии Вилковой

Неделю назад стало известно, что 23-летняя звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова родила первенца. Об этом сообщила режиссер Оксана Карас на своей странице в Facebook. Позже молодая мама сама вышла на связь, поблагодарив друзей и поклонников за поддержку.

«Люди, любимые, спасибо всем огромное за поздравления!!! У нас все супер! 07.07.2020 на свет появился человек — Серафима Семеновна Серзина! Сима!! Любви нет предела, всех на расстоянии обнимаю, скоро выйду на связь», — написала она под нежными фотографиями.