В Сети обсуждают необычное имя дочери и нежные фото беременной звезды «Деффчонок» Таисии Вилковой
Фото: Instagram Таисии Вилковой
Неделю назад стало известно, что 23-летняя звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова родила первенца. Об этом сообщила режиссер Оксана Карас на своей странице в Facebook. Позже молодая мама сама вышла на связь, поблагодарив друзей и поклонников за поддержку.
«Люди, любимые, спасибо всем огромное за поздравления!!! У нас все супер! 07.07.2020 на свет появился человек — Серафима Семеновна Серзина! Сима!! Любви нет предела, всех на расстоянии обнимаю, скоро выйду на связь», — написала она под нежными фотографиями.
Люди, любимые, спасибо всем огромное за поздравления!!! У нас всё супер! 07.07.2020 на свет появился человек - Серафима...Опубликовано Таисией Вилковой Воскресенье, 12 июля 2020 г.
«Красотка невероятная», «Тая, как чудесно вас преобразила Серафима Семеновна! Пусть эти радость, любовь и красота только растут и расцветаююют», «Какая красота!!! Будьте счастливы», — комментируют одни.
«Какие чудесные новости! И имя», «Тася — Сеня — Сима», «Хорошо девочку назвали», «Какое красивое имя и красивая дата 07.07.2020», «СЕрафима СЕменовна СЕрзина — почти как поэзия», «Какое звучное фио», «Сеня! Ты с полным правом можешь так насытить свистящими именование дочери. Обнимаю», — обсуждают другие.
Ранее новость о том, что Таисия Вилкова сыграла свадьбу в разгар пандемии коронавируса, немало удивила поклонников.
Фото и видео: Instagram, Facebook
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