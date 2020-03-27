Счастливые улыбки и медицинские маски: звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова сыграла свадьбу
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Фото: Instagram Таисии Вилковой
23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж за 32-летнего Семена Серзина.
В пятницу, 27 марта, в Тверском загсе состоялась свадьба звезды сериала «Деффчонки» Таисии Вилковой. Невеста и ее жених Семен Серзин позировали в масках и без.
Таисия росла в творческой семье продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова. Она стала актрисой, когда ей было 7 лет, а в 2012 она снялась в принесшем ей настоящую популярность сериале «Деффчонки».
Редакция Passion.ru поздравляет новоиспеченную пару!
Фото и видео: Instagram
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