Счастливые улыбки и медицинские маски: звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова сыграла свадьбу

Таисия росла в творческой семье продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова. Она стала актрисой, когда ей было 7 лет, а в 2012 она снялась в принесшем ей настоящую популярность сериале «Деффчонки».

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