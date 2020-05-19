В Сети обсуждают 7-месячную дочь Симоньян и Кеосаяна: «Брови папины»
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Семь месяцев назад главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян родила кинорежиссеру Тиграну Кеосаяну дочь. Трогательные фото и видео, которые молодая мама опубликовала в блоге, растрогали ее подписчиков.
«Лаура и Маро Кеосаян отмечают день рожденья младшей. Ей сегодня 7 месяцев. Назвали мы ее, кстати, в честь мамы Лауры Ашотовны», — пояснила Симоньян.
«Сладкий пупс», «Какой крепышек растет», «Болтушка такая», «Половина - персик, половина - шоколад», «Чернобровая сладкая девченка», «Пампушка Маро, Тиграна дочь», «Здоровья и счастья кукленышу, наверное на папу похожа, брови точно», «Брови папины», «Вы точно ей брови не рисовали?! Чудо-ребенок», «Какая прелесть! Все ваши детки в папу. Жаль, что никому не достались ваши голубые глаза», — обсуждают подписчики.
«У Маро вроде бы темно-серые пока», — прокомментировала звездная мама.
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе с 2012 года. Супруги воспитывают дочь Марьяну, сына Баграта и малышку Маро — лица детей пара предпочитает не показывать. Старшие дочери Кеосаяна — Саша и Ксюша, — рожденные в браке с актрисой Аленой Хмельницкой, выросли настоящими красавицами.
Фото и видео: Instagram
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