В Сети обсуждают 7-месячную дочь Симоньян и Кеосаяна: «Брови папины»

Семь месяцев назад главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян родила кинорежиссеру Тиграну Кеосаяну дочь. Трогательные фото и видео, которые молодая мама опубликовала в блоге, растрогали ее подписчиков.

«Лаура и Маро Кеосаян отмечают день рожденья младшей. Ей сегодня 7 месяцев. Назвали мы ее, кстати, в честь мамы Лауры Ашотовны», — пояснила Симоньян.