Тимати показал милое видео со своими детьми от разных мам: «Похожи?»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Тимати
Поклонники 36-летнего рэпера Тимати спорят, похожи ли его дети друг на друга.
Красавица и умница Алиса родилась 6 лет назад в союзе Тимати с световолосой моделью Аленой Шишковой. Воспитанием девочки активно занимается бабушка по папиной линии. Недавно Алиса дала свое первое «взрослое» интервью, в котором рассказала о мечтах и счастье.
Маленький Ратмир родился в октябре 2019 года в союзе рэпера с темноволосой моделью Анастасией Решетовой. Красавица-брюнетка души не чает в мальчике и проводит с ним все свободное время.
Подписчики блога Тимати спорят, похожи ли его дети друг на друга. А как считаете вы?
Фото и видео: Instagram
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