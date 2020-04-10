Тимати показал милое видео со своими детьми от разных мам: «Похожи?»

Красавица и умница Алиса родилась 6 лет назад в союзе Тимати с световолосой моделью Аленой Шишковой. Воспитанием девочки активно занимается бабушка по папиной линии. Недавно Алиса дала свое первое «взрослое» интервью, в котором рассказала о мечтах и счастье.