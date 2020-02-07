«Для счастья мне нужны родители»: 5-летняя дочь Тимати дала первое «взрослое» интервью

Мать Тимати Симона Юнусова опубликовала в Instagram видео с 5-летней внучкой Алисой. Девочка дала первое «взрослое» интервью, в котором рассказала о своем заветном желании, кем хочет стать, когда вырастет, и о том, что ей нужно в жизни. Алиса призналась, что мечтает иметь дома леопарда, потому что он большой и быстрый.

«У меня нет заветного желания, потому что я его еще не придумала, — призналась 5-летняя дочь Тимати. — Мечтаю стать балериной, а для полного счастья мне нужны мои родители и мои питомцы».