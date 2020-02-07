«Для счастья мне нужны родители»: 5-летняя дочь Тимати дала первое «взрослое» интервью
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Фото: Instagram
Мать Тимати Симона Юнусова опубликовала в Instagram видео с 5-летней внучкой Алисой. Девочка дала первое «взрослое» интервью, в котором рассказала о своем заветном желании, кем хочет стать, когда вырастет, и о том, что ей нужно в жизни. Алиса призналась, что мечтает иметь дома леопарда, потому что он большой и быстрый.
«У меня нет заветного желания, потому что я его еще не придумала, — призналась 5-летняя дочь Тимати. — Мечтаю стать балериной, а для полного счастья мне нужны мои родители и мои питомцы».
«Какие правильные слова, умница девочка», «Какая чудесная девочка! Видно, что Алисой занимаются! Хорошо поставленная речь, светлые мысли! Просто умничка! Желаю Алисе счастья и удачи в жизни», «Такой словарный запас», «Самое главное — родители нужны для счастья ребенку», «Чего я только не делаю в выходные! Прям пять баллов!», — похвалили Алису в комментариях.
У Тимати, кроме Алисы, растет маленький сын Ратмир. Дочь артисту подарила модель Алена Шишкова. А сына ему в октябре 2019 года родила модель Анастасия Решетова.
Фото и видео: Instagram
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