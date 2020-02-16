16 октября 2019 года 24-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой, а в воскресенье, 16 февраля, наследнику модели и ее избранника, рэпера Тимати, исполнилось четыре месяца. В своем Instagram молодая мама поделилась забавным коллажем с мальчиком: «Ровно 4 месяца назад родился этот кроха)) И он получился именно таким каким я себе его представляла. Чудо». «Похож на папу», «Счастье», «Какой же он красавчик 😍 будущий сердцеед растёт», «Обаятельный малыш», «Сладкий мальчик», «Мини-версия Тимати», «В нижнем левом углу фотка — ну копия Алисы», «Похож на Алису», «Красавчик такой 🥰 и от папы и от мамы взял», «Такой красавчик ))) с Алисой похожи», «Брови, глаза, взгляд чисто папины!!!», «Симонааа», «Простите, но правда очень похож на Алису)», — умиляются подписчики Анастасии.Напомним, Ратмир стал для Тимати вторым ребенком. В 2015 году модель Алена Шишкова родила рэперу дочь Алису. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!