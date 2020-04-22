Светлана Иванова в день рождения младшей дочери показала свое беременное фото

Светлана Иванова с супругом Джаником Файзиевым не дают интервью о личной жизни. Они даже после многолетнего романа поженились так, чтобы об этом не узнала пресса. Актриса и режиссер растят двух дочек, причем показывают их крайне редко. Если Полина и Мира и появляются в микроблоге матери, то с такого ракурса, что девочек невозможно разглядеть.

Но во второй день рождения звезда сериала «Тест на беременность» сделала исключение. Она показала свое беременное фото незадолго до родов, а в сториз опубликовала фото старшей дочки Полины.