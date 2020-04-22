Светлана Иванова в день рождения младшей дочери показала свое беременное фото
Фото: Starface
Светлана Иванова с супругом Джаником Файзиевым не дают интервью о личной жизни. Они даже после многолетнего романа поженились так, чтобы об этом не узнала пресса. Актриса и режиссер растят двух дочек, причем показывают их крайне редко. Если Полина и Мира и появляются в микроблоге матери, то с такого ракурса, что девочек невозможно разглядеть.
Но во второй день рождения звезда сериала «Тест на беременность» сделала исключение. Она показала свое беременное фото незадолго до родов, а в сториз опубликовала фото старшей дочки Полины.
«Два года назад я обменяла этот живот на очень классную девочку...», — подписала актриса нежную фотографию.
Фото: Instagram
Джаник Файзиев и Светлана Иванова познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого» в 2011 году. Режиссер был тогда несвободен, но несмотря на узы брака у него с молодой красавицей завязался бурный роман. Свои отношения влюбленные раскрыли четыре года спустя.
Тихая свадьба Джаника и Светланы состоялась после рождения у них уже двух дочек и его официального развода с первой супругой.
Фото: Instagram, Starface
Видео: Первый канал
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