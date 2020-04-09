Светлана Иванова в шелковом пеньюаре и с высокой укладкой взбудоражила Сеть

«Какая красивая!», «Света, вы хоть и в белье, но образ тургеневской девушки», «Далида», «Круто!», Богиня», «Укладка вам очень идет», «Шикарная», — осыпали ее комплиментами в комментариях.

В феврале стало известно, что Светлана Иванова тайно вышла замуж за отца своих дочек — режиссера Джаника Файзиева, в отношениях с которым состояла много лет.