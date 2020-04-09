Светлана Иванова в шелковом пеньюаре и с высокой укладкой взбудоражила Сеть
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова опубликовала в Instagram кадр стильной фотосессии. Для съемки ей сделали высокую укладку и подобрали красивый шелковый пеньюар. Таким «жарким» образом она переполошила своих подписчиков.
«На самоизоляции я выгляжу так...», — подписала она фотографию, поставив шутливый смайлик.
«Какая красивая!», «Света, вы хоть и в белье, но образ тургеневской девушки», «Далида», «Круто!», Богиня», «Укладка вам очень идет», «Шикарная», — осыпали ее комплиментами в комментариях.
В феврале стало известно, что Светлана Иванова тайно вышла замуж за отца своих дочек — режиссера Джаника Файзиева, в отношениях с которым состояла много лет.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!