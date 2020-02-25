34-летняя Светлана Иванова и 58-летний Джаник Файзиев поженились после 8 лет романа. Несмотря на наличие двух общих дочерей, узаконить отношения пара смогла только после развода Файзиева с женой. Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер» Светлана Иванова предпочитает не рассказывать о личной жизни. У нее в Instagram нет фотографий с теперь уже супругом, не показывает она и лица дочерей от Джаника Файзиева 8-летней Полины и полуторагодовалой Миры. О том, что у нее роман с прославленным режиссером, стало известно лишь в 2015 году, к тому времени влюбленные уже четыре года были вместе. Но пожениться они не могли, так как Файзиев все еще был женат на Лине Эспли, которая ему также родила двоих детей, сообщает «Комсомольская правда».В одном из интервью Светлана Иванова рассказывала, что замуж не торопится, хотя предложение руки и сердца получала не раз. «Мне и так хорошо! Как говорит Катрин Денев: "Лучший способ сохранить любовь мужчины — не выходить за него замуж". Я счастлива. Живу, как хочу и с кем хочу. Делаю, что хочу», — говорила она. Но в 2018 году стало известно, что Файзиев сделал ей официальное предложение. Свадьбу они сыграли тайно в 2019-м, а о бракосочетании стало известно только теперь от друзей пары.До начала романа с Джаником Файзиевым Светлана состояла в отношениях с Вячеславом Лисневским, расстались они в 2010 году.Для Файзиева брак с Ивановой стал вторым. В конце 90-х он женился на актрисе Лине Эспли. Кроме того, у него было несколько громких романов. Так, у него есть 31-летняя внебрачная дочь Франгиз, которая стала актрисой. Также актриса Ольга Красько, снимавшаяся в фильме Джаника «Турецкий гамбит», в 2006 году родила от него Олесю. Но Красько не смогла продолжать отношения с женатым режиссером, и они расстались. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото и видео: Instagram, StarfaceПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!