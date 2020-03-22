Елена Подкаминская отметила первый день рождения маленького сына: «Ровно месяц Александру»

«Никогда бы не решилась на роды дома», «Против домашних родов, даже если супер-пупер врач. Мне так нравились вы, как актриса. А сейчас прям разочарование. Тем более вы как актриса и человек публичный, даете пример другим. А такой пример не совсем правильный», «Но на такие роды решилась бы только с очень хорошим специалистом», «Елена, Вы такая молодец! Так здорово рожать там где вам комфортно!», «Домашние детки😃😍Леночка, очень рада за вас🙏 Вспоминаю двое своих домашних, это и правда счастье», «Домашние роды это замечательно. Поддерживаю вас целиком», «Домашние роды-это прекрасно! Каждый раз собираюсь, но без поддержки близких это невероятно сложно», — комментируют подписчики.

Напомним, Елена Подкаминская впервые стала мамой в 2010 году, когда родила дочь Полину от бизнесмена Александра Пляцевого. В 2017 году на свет появилась младшая дочь актрисы Ева, отцом которой является Денис Гущин.