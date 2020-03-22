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Елена Подкаминская отметила первый день рождения маленького сына: «Ровно месяц Александру»

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Слайд, который
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Елена Подкаминская

Фото: Instagram Елены Подкаминской

Актриса поделилась своими эмоциями.

В феврале 2020 года 40-летняя Елена Подкаминская стала многодетной мамой — на свет появился ее долгожданный сын. В субботу, 21 марта, малышу исполнился месяц, и его знаменитая мама похвасталась этим в своем Instagram. В отличие от многих коллег Елена не спешит выкладывать в блог фото с младенцем, даже прикрывая его лицо смайликом.

Кроме того, в этом посте Подкаминская призналась, что ее младшие дети появились на свет дома: «Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что «все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас» <…> и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было».

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Месяц! Ровно месяц Александру. Месяц нашей многодетности и многозадачности 😎 На фото со мной - Елена Левильен @levilyen_e_akusher, акушер, удивительно светлый человек, встретивший двух моих детей. Лена - человек невероятного профессионализма, тепла и такта. Именно с ее помощью я запомнила свои домашние роды как настоящее счастье. Во время ожидания первой дочери Полины я прочла немало литературы, которая сформировала мой взгляд на роды, материнство, родительство. В первую очередь, конечно, это Мишель Оден. *** в карусель добавила список основных для меня книг Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что «все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас», - как говорит Леночка Левильен, и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было. Разговор этот не полемики ради. Я делюсь своим опытом, потому что для меня это жизненно важный путь и значимая тема. И если в ком-то отзовётся что-то из того, во что я верю, и станет это кому-то близким, - буду рада. И вообще, подумалось вот: почему бы мне теперь как матери со стажем периодически не поднимать тему материнства и детства в рамках Инстаграм-страницы?! 🤓

Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official)

«Никогда бы не решилась на роды дома», «Против домашних родов, даже если супер-пупер врач. Мне так нравились вы, как актриса. А сейчас прям разочарование. Тем более вы как актриса и человек публичный, даете пример другим. А такой пример не совсем правильный», «Но на такие роды решилась бы только с очень хорошим специалистом», «Елена, Вы такая молодец! Так здорово рожать там где вам комфортно!», «Домашние детки😃😍Леночка, очень рада за вас🙏 Вспоминаю двое своих домашних, это и правда счастье», «Домашние роды это замечательно. Поддерживаю вас целиком», «Домашние роды-это прекрасно! Каждый раз собираюсь, но без поддержки близких это невероятно сложно», — комментируют подписчики.

Напомним, Елена Подкаминская впервые стала мамой в 2010 году, когда родила дочь Полину от бизнесмена Александра Пляцевого. В 2017 году на свет появилась младшая дочь актрисы Ева, отцом которой является Денис Гущин.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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