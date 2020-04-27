Ставшая матерью после смерти мужа Божена Рынска показала нежное фото с 2-месячной дочерью: «Улыбается моя крошка»

Известная журналистка и вдова теледеятеля Игоря Малашенко Божена Рынска впервые стала мамой в 45 лет. Дочь Божены, которую назвали Женей, родилась уже после смерти Игоря Малашенко, но является его биологическим ребенком.

Божена наслаждается каждой минутой с малышкой и делится семейным счастьем с подписчиками. Рынска опубликовала в Instagram новое нежное фото с 2-месячной Евгенией Игоревной, так иногда счастливая мать называет девочку.

«Женечку принесли ко мне в кровать. И я ее ласкаю. Это наши с ней вечерние часы. Ей очень нравится. Когда я глажу ее, нежничаю. Улыбается моя крошка», — подписала Божена трогательный кадр.