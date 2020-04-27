Ставшая матерью после смерти мужа Божена Рынска показала нежное фото с 2-месячной дочерью: «Улыбается моя крошка»
Фото: Instagram
Известная журналистка и вдова теледеятеля Игоря Малашенко Божена Рынска впервые стала мамой в 45 лет. Дочь Божены, которую назвали Женей, родилась уже после смерти Игоря Малашенко, но является его биологическим ребенком.
Божена наслаждается каждой минутой с малышкой и делится семейным счастьем с подписчиками. Рынска опубликовала в Instagram новое нежное фото с 2-месячной Евгенией Игоревной, так иногда счастливая мать называет девочку.
«Женечку принесли ко мне в кровать. И я ее ласкаю. Это наши с ней вечерние часы. Ей очень нравится. Когда я глажу ее, нежничаю. Улыбается моя крошка», — подписала Божена трогательный кадр.
«Лапуська», «Волшебная улыбка! Волшебная фотография!», «Прелесть», «Необыкновенно милая и нежная малышка — написали в комментариях.
Путь Божены Рынски к материнству был очень сложным. Об этом она откровенно рассказала в недавнем интервью. Долгое время они с супругом пытались завести ребенка, но ничего не выходило — не помогли даже самые современные медицинские технологии. После Игорь Малашенко скончался, и Божена тяжело переживала его уход из жизни. Но время спустя она твердо решила стать матерью. Дочь для нее вынашивали суррогатные матери. Замороженный эмбрион остался со времени, когда Божена с супругом пытались стать родителями.
Божена признавалась, что видит в маленькой Жене портрет своего погибшего мужа. А недавно она опубликовала свое детское фото и отметила и свое сходство с дочерью-младенцем.
Фото и видео: Instagram
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