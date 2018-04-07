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«Мы планировали ребеночка»: Анастасия Костенко рассказала о своей беременности

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Супруга Дмитрия Тарасова ответила на популярные вопросы подписчиков своего Instagram.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вряд ли могут пожаловаться на отсутствие популярности — с самого начала скандальных отношений к паре приковано повышенное внимание. Сейчас, когда стало известно, что модель находится на приличном сроке беременности, ей поступает огромное количество вопросов об «интересном положении», поэтому будущая мама решила ответить на самые популярные из них.

Несколько часов назад в блоге Анастасии появились красивые фото, на которых она позирует в вечернем платье, подчеркнувшем ее изменившуюся фигуру. «Честно говоря, немного непривычно и неловко писать о самом сокровенном, поэтому постараюсь вкратце: Даже не думала, что возникнет такой вопрос, но... Конечно же да! Мы планировали ребёночка☺️ И мне очень жаль, что есть на этот счёт негативные предположения и т.д. Но не для кого ни секрет, что человек транслирует в мир то, чем он полон и хорошо, что счастливых и добрых людей намного больше 😍», — подписала снимки Анастасия.

Будущая мама откровенно рассказала о слежении за весом: «Прибавка в весе 5 кг, немного непривычно, но я же не одна😅 Да и по рукам, ногам и лицу не скажешь☺️ На диетах не сижу, но даже отсутствие спорта на этот период пока не даёт о себе знать. Недавно всё-таки решилась на то, чтобы плавать 2-3 раза в неделю.☺️ 🏊🏻‍♀️ И всегда консультируюсь со своим ведущим врачом, поэтому не советую интересоваться у других питанием, спортивным режимом и т.д, все индивидуально».

Анастасия подчеркнула, что внимательно следит за состоянием кожи, волосами и ногтей. Среди средств ухода за кожей Костенко предпочитает всевозможные масла, балует волосы различными масками и маслами для секущихся кончиков.

Фото: instagram

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