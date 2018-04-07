«Мы планировали ребеночка»: Анастасия Костенко рассказала о своей беременности

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вряд ли могут пожаловаться на отсутствие популярности — с самого начала скандальных отношений к паре приковано повышенное внимание. Сейчас, когда стало известно, что модель находится на приличном сроке беременности, ей поступает огромное количество вопросов об «интересном положении», поэтому будущая мама решила ответить на самые популярные из них.

Несколько часов назад в блоге Анастасии появились красивые фото, на которых она позирует в вечернем платье, подчеркнувшем ее изменившуюся фигуру. «Честно говоря, немного непривычно и неловко писать о самом сокровенном, поэтому постараюсь вкратце: Даже не думала, что возникнет такой вопрос, но... Конечно же да! Мы планировали ребёночка☺️ И мне очень жаль, что есть на этот счёт негативные предположения и т.д. Но не для кого ни секрет, что человек транслирует в мир то, чем он полон и хорошо, что счастливых и добрых людей намного больше 😍», — подписала снимки Анастасия.