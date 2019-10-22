«Смешная кривляка»: Лена Перминова показала, какие фокусы умеет делать ее 5-летняя красавица-дочь

«Ну что за красавица», — написала Эвелина Хромченко. «Ну что за красотка», — согласилась певица Валерия. «Какая же малышка красивая. Пусть будет еще и очень счастливая», «Тот случай, когда девочка по красоте превзойдет свою маму! Я уже вижу это! Здоровья ей самое главное», — пожелали подписчики модели.

«Хахаха. У меня получилось, у моей малой нет», «Оказывается, умею», — отчитались об экспериментах некоторые фолловеры Лены Перминовой, которые попытались повторить трюк с носом.