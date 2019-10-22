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«Смешная кривляка»: Лена Перминова показала, какие фокусы умеет делать ее 5-летняя красавица-дочь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лена Перминова с сыновьями Никитой и Егором и дочерью Ариной

Фото: Instagram

Модель призналась, что сама не может это повторить.

33-летняя инфлюенсер, модель и светская львица Лена Перминова проводит каникулы с детьми на Мальдивах.

Многодетная мать призналась, что ждала отдых не меньше детей и теперь наслаждается им. «У нас детские каникулы! Я этих каникул ждала не меньше детей. На этот раз я в @joalimaldives уже со всей своей семьей. Счастливые дети, счастливые родители! Кстати, а вы так умеете делать носом? Я сколько ни пробовала, у меня не получается», - написала Лена Перминова и показала смешное видео 5-летней Арины.

«Ну что за красавица», — написала Эвелина Хромченко. «Ну что за красотка», — согласилась певица Валерия. «Какая же малышка красивая. Пусть будет еще и очень счастливая», «Тот случай, когда девочка по красоте превзойдет свою маму! Я уже вижу это! Здоровья ей самое главное», — пожелали подписчики модели.

«Хахаха. У меня получилось, у моей малой нет», «Оказывается, умею», — отчитались об экспериментах некоторые фолловеры Лены Перминовой, которые попытались повторить трюк с носом.

Фото: Instagram

Некоторое время назад модель раскрыла секрет длинных ресниц своей дочери.

Фото и видео: Instagram

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