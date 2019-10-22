«Смешная кривляка»: Лена Перминова показала, какие фокусы умеет делать ее 5-летняя красавица-дочь
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Фото: Instagram
33-летняя инфлюенсер, модель и светская львица Лена Перминова проводит каникулы с детьми на Мальдивах.
Многодетная мать призналась, что ждала отдых не меньше детей и теперь наслаждается им. «У нас детские каникулы! Я этих каникул ждала не меньше детей. На этот раз я в @joalimaldives уже со всей своей семьей. Счастливые дети, счастливые родители! Кстати, а вы так умеете делать носом? Я сколько ни пробовала, у меня не получается», - написала Лена Перминова и показала смешное видео 5-летней Арины.
«Ну что за красавица», — написала Эвелина Хромченко. «Ну что за красотка», — согласилась певица Валерия. «Какая же малышка красивая. Пусть будет еще и очень счастливая», «Тот случай, когда девочка по красоте превзойдет свою маму! Я уже вижу это! Здоровья ей самое главное», — пожелали подписчики модели.
«Хахаха. У меня получилось, у моей малой нет», «Оказывается, умею», — отчитались об экспериментах некоторые фолловеры Лены Перминовой, которые попытались повторить трюк с носом.
Фото: Instagram
Фото и видео: Instagram
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